ABD Merkez Bankası (Fed) yılın son toplantısında yine faiz indirimi adımı attı. Fed politika faizini 25 baz puan indirimle yüzde 4,25-4,50 aralığına indirdi.

Fed yetkililerinin geleceğe yönelik projeksiyonlarını ortaya koyan noktasal grafikte 2025 için 50 baz puanlık indirim öngörüldü.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri bu yıl ve gelecek yıl için büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize etti; medyan faiz tahmini bu yıl için değişmezken, gelecek yıllar için yükseltildi.

Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, GSYH beklentisi 2024 yılı için %2,0'den %2,5'e, 2025 yılı için %2,0'den %2,1'e çıkarıldı. 2026 yılı beklentisini %2,0, uzun dönem beklentisini %1,8 olarak koruyan Fed yetkilileri, 2027 beklentisini %2,0'den %1,9'a çekti.

Fed yetkilileri bu yıl için medyan faiz tahminini %4,4 olarak korurken, gelecek üç yıl ve uzun dönem için yükseltti. Buna göre, 2025 beklentisi %3,4'ten %3,9'a, 2026 beklentisi %2,9'dan %3,4'e 2027 beklentisi %2,9'dan %3,1'e ve uzun dönem beklentisi %2,9'dan %3,0'e çıktı.

Fed'in projeksiyonunda, bu yıl için çekirdek PCE beklentisi %2,6'dan %2,8'e, gelecek yıl beklentisi %2,2'den %2,5'e, 2026 beklentisi %2,0'den %2,2'ye çıkarken, 2027 beklentisi %2,0 olarak kaldı.

Yetkililerin PCE enflasyon beklentileri bu yıl için %2,3'ten %2,4'e, gelecek yıl için %2,1'ten %2,5'e, 2026 için %2,0'den %2,1'e yükselirken, 2027 ve uzun dönem için %2,0 olan tahminler değişmedi.

Fed yetkilileri bu yıl için işsizlik oranı tahminini %4,4'ten %4,2'ye, gelecek yıl tahminini %4,4'ten %4,3 indirdi. 2026 tahmini %4,3, uzun dönem tahmini %4,2 olarak kalırken, 2027 tahmini %4,2'den %4,3'e çıktı.

Fed yetkilileri 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar.

POWELL'IN MESAJLARI KRİTİK

Faiz kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Powell son toplantıdan önce verdiği mesajlarda Fed'in gevşemede aceleci olmayacağını vurgulamıştı.

Kasım ayının ortalarında Dallas Fed'in bir etkinliğinde konuşan Jerome Powell, "Ekonomi indirim için acele edilmesini gerektiren sinyaller vermiyor. Ekonomide şu anda gördüğümüz güçlü seyir, bize kararlarımızı dikkatli biçimde almamız konusunda alan sağlıyor" ifadesini kullanmıştı.

Powell para politikasının nötr seviyeye doğru zamanla ilerleyeceğini ve politikanın önceden belirlenmediğini dile getirmişti. Fed Başkanı enflasyon inişli çıkışlı bir yol izlese de yüzde 2 seviyesine doğru ilerlediğini ve Fed'in enflasyonu hedefe düşürme konusunda kararlı olduğunu vurgulamıştı.