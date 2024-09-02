Türkiye’nin sınırları olmayan dijital OSB’si sanayiplatformu.com, makine imalatı sektörünü tek çatı altında buluşturan Türkiye Makine Federasyonu (MAKFED) ile önemli bir iş birliğine imza attıANKARA (İGFA) - Makine imalatı sektörünün paydaşlarını dijitalde bir araya getiren yerli ve milli buluşma alanı sanayiplatformu.com, Türkiye Makine Federasyonu’nun (MAKFED) ‘Firma Arama Portalı’ projesinin dijital partneri oldu. sanayiplatformu.com’un bulut bilişim alt yapısının kullanıldığı portal sayesinde MAKFED çatısı altında bulunan 35 derneğin üyesi olan 3 bin firma, iş birliği içinde olduğu diğer firmalara rahatlıkla ulaşabilecek ve yeni ticari ortaklıklar kurabilecek.

MAKFED’in bu proje için sanayiplatformu.com’u seçmesinin çok önemli olduğunu dile getiren sanayiplatformu.com Kurucusu Lale Yumrukçal; “Makine imalatı, imalatçı ile tedarikçiyi buluşturma misyonu ile hareket eden platformumuzun ana sektörü konumunda. Dolayısıyla şu an Türkiye makine imalatı sektöründe faaliyet gösteren firmaların pek çoğu sanayiplatformu.com üyesi. Platformumuzun sektördeki bu güçlü varlığı sayesinde MAKFED ile bir araya gelme fırsatımız oldu. Yapılan ikili görüşmeler sonucunda MAKFED, makfed.org çatısı altında hizmet verecek olan ‘Firma Arama Portalı’ projesini hayata geçirmek için platformumuzu seçti. Bu noktada sanayiplatformu.com olarak, hali hazırda mevcut alt yapımız ve dijital network alanındaki uzmanlığımız ile MAKFED için güvenilir bir çözüm ortağı olduk” dedi.

GÜVENİLİR TEKNOLOJİK ALT YAPISI İLE FİRMA ARAMA PORTALI’NIN İHTİYAÇLARINA ÇÖZÜM OLACAK

sanayiplatformu.com’un en önemli paydaşlarının makine imalatçıları olduğunun altını çizen Yumrukçal, MAKFED portalına dijital çözüm ortaklığı yapan platformun sektöre kazandırdığı ayrıcalıkları şu sözlerle anlattı: “Makine imalatçıları, üretimleri esnasında kullandıkları alüminyum, bakır, bronz gibi demir dışı metaller ya da demir çelik ürünleri, genel ya da teknik hırdavat ürünleri ya da pek çok fason işçilik hizmetini alabilecekleri firmaları sanayiplatformu.com üzerinden bulabiliyor. En önemlisi de bağlantı sağlayabiliyor, talep ve teklif yönetimi ile tedarikçi havuzlarını genişletebiliyorlar. Makine imalatçıları bizim sistemimizi; görünürlük ve bilinirlik artışının yanı sıra yeni makinelerini ve inovatif işlerini sergilemek amacıyla kullanabiliyor. Ayrıca diğer üç ana sektördeki ihtiyaçlarını karşılamak üzere satın almacı statüsünde aktif olarak yer alabiliyorlar. Sistem üzerinden çıktıkları talep formu ile bir anda pek çok farklı tedarikçiden teklif alıp değerlendirme imkânı buluyor, böylece hızlı ve verimli bir satın alma süreci sağlıyorlar. Yakın dönemde sistemi yurt dışına açtığımızda ise firmalar, yurt dışındaki makine talepleriyle de buluşacak ve iş hacimlerini artırma fırsatı bulacaklar. Makine imalatı sektörüne yüksek katma değer sağlayan bir platform olarak şimdi de sektörün çatı örgütü MAKFED’in portal ihtiyacını uzmanlığımız ve güvenilir teknolojik alt yapımız kapsamında karşılamak bizim için gurur verici.”

“HEDEFİMİZ, BU PORTALDA BİR ARAYA GETİRMEK”

MAKFED için oluşturulan ‘Firma Arama Portalı’nın öne çıkan özellikleri hakkında bilgi veren Lale Yumrukçal; “sanayiplatformu.com’un bulut bilişim alt yapısının kullanıldığı portalda, akıllı filtreleme özelliği ve çok gelişmiş bir arama motoru yer alıyor. Akıllı filtreleme ile NACE kodu, ürün kategorisi, dernek adı ve il kriterlerine göre filtreleme yapılabiliyor. Aynı zamanda arama motorundan ürün, dernek, firma ile arama yapmak da mümkün. Yani portal üzerinden Türkiye makine imalatçılarına ulaşmak isteyen herkes bu kriterler ile arama sağladığında odaklı şekilde ilgili firmalara ve bu firmaların iletişim bilgilerine ulaşabilecek. Buradaki temel hedefimiz, Türkiye makine imalatı sektörünü bu portalda bir araya getirmek” diye konuştu.