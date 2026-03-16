Play-off-un en büyük adaylarından biri olan İnegölspor’un son oynadığı Kepez ve Erbaa maçlarında kaybettiği 5 puan bu yolda ciddi hasara yol açtı.

İnanın bu skorlar herkeste karmaşık duyguları ön plana çıkarttı. Aslında Erbaa karşında ilk 10 dakikada maçı bitirecekken, hikaye bambaşka bir yöne evrildi. Rakibin olursa 1 puan, olmazsa can sağlığı modunda geldiği İnegöl’de ise 2 saçma sapan golle 3 puanı almayı başardı. Kazandıkları için tebrik ediyorum. Fakat hak eden kesinlikle bizdik. Sahada oyunun genelinde her istediğimizi yaptık. 7 net pozisyon bulduk, atamadık. Ya lakayt vuruş yaptık ya da pas tercihinde yanlış yaptık. Kerem sahanın en iyisiydi. Geri kalan oyuncular hepsi aynı tarzda mücadele ettiler. Kanatlardan verimli pek olamazken, savunmada o eski oyuna katkı sağladığı günlerden uzaktı. Sahada aksayan oyuncu değişiklikleri 65’te oldu. Bana göre devrede bunlar yapılsa daha iyi olabilirdi. Fakat bu maçta sanki bütün melekeler aleyhimizde. Maç sonrası Teknik direktör İsmail Güldüren ile yollar ayrıldı. Bana göre yanlış karar. Ligin bitimine 7 hafta kala bu kararın bize nasıl etki yapacağını birlikte göreceğiz. Fakat kendi insanımızı böyle çabuk masaya koymamız doğru değil sanki. Mağlubiyeti bekliyormuş gibi bir durum ortaya çıkmış oldu. Kalan 7 maçta şansımız devam ediyor. Fikstür zor ama imkansız değil. Fakat bizim play-off’tan öte başka konulara değinmemiz lazım. Oda gelecek için sezonla ilgili radikal kararlar konusunda ciddi adımlar atmamız gerekiyor. Çünkü en hayırlısı şu an bu.