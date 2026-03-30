Kepez, Erbaa ve İskenderun maçlarında puan kaybeden İnegölspor için play-off anlamında Erzincan maçının önemini anlatmaya gerek yoktu. Fakat rakibin 9 maçlık iyi sonuç serisi azda olsa içimizde bir soru işareti oluşturmuştu.

İsmail Güldüren’in ayrılmasının akabinde gelen Koray Palaz’ında ilk maçında takımın başında nasıl bir tabloyu göreceğimiz ayrı bir merak konusu idi. Teknik heyet stoperde Mete İbrahim Sürgülü ile başlarken orta sahada ise Yusuf'un yerine Özcan'a şans verdi. Bu tercihte maç içinde tuttu. Savunmada tecrübe öne çıktı. Orta sahada ise Özcan hem futboluyla hem skora katkısıyla bir takım için ne kadar önemli oyuncu olduğunu gösterdi. Cezalı oyuncularda dönünce takım yine eski bildik formuna ve kazanma alışkanlığına dönmüş oldu.

Oyunun geneline baktığımızda rakipten daha fazla hem oyun hem de istek anlamında hak eden taraf bizdik. Şansımızın pek tutmadığı Erzincan karşında ilk kez bu kadar rahat sonuca gittik. Kaleden savunmaya, orta alandan forvet hattına geçişleri iyi yaptık. Hele ki isim bazında kalite isimlerden kurulu bir rakibe böyle sonuca vura vura ulaşmış olmamız ayrı bir umut kaynağı oldu. Bizim için kalan zor fikstür öncesi. Fakat Taner’in gol atamayınca stres yaşama sorununu bir türlü çözemedik. Hatta bana kalsa oyundan alınması gerektiğini ama ayrıcalıklı olması devam ediyor. Hasan Alp oyuna geç girdi. Bana göre o dakikada bu yaşta oyuna alınıyorsa tek amaç var oda prim ve maç başından yararlanması. Taha ve Yusuf'un oyuna girmesi hem yerinde oldu hem de kalan dakikalarda katkıları oldu. Efekan'ın oyuna girmesine neden oldu. Onu da açıkça çözemedim. Fakat hocamızın vardır bildiği diyelim geçelim.

İşin bir diğer ayrıntısı ise rakibe penaltı verilse ilk yarıda Batuhan’ın vuruşunu Emre çıkartamasa ya da 2. yarının başlarında rakibin 4 kez gelip sonuca gidememesi bizim için şanstı. Zira orda tersi olsa hikayemiz başka tarafa giderdi ama atlamayalım maçı hak eden taraf bizdik bu net.

Sonuç olarak zor bir fikstüre bu haftadan itibaren giriyoruz. Adana, Elazığ, Ankaragücü maçları peş peşe ve bu maçlar bizim için play-off’un kilidi bir anlamda sezona bedel maçlar ve kaderimizi kendimiz belirleyeceğiz. Benim bu zorlu süreçte tek umudum ise sezon başından gelen inanç ve azimli oyunu Devam ettirirsek sonuç zaten kendiliğinden gelecektir.