Ticaret Bakanı Ömer Bolat, otomotiv sektöründe sıfır ve ikinci el araç alım satımında yaşanan piyasa bozucu faaliyetler ile haksız fiyat ve stokçuluk uygulamalarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakan Bolat, yapılan açıklamada vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Bakanlık birimlerinin hassasiyet ve kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Otomotiv piyasasındaki dengesizlik ve arz talep sorunlarına dikkat çeken Bakan Bolat, yapılan haksız uygulamalara karşı mücadelelerinin kesintisiz devam edeceğini vurguladı. Özellikle ikinci el araç alım satımında görülen piyasa bozucu faaliyetlerin önüne geçmek için çalışmaların hızlandırılacağını dile getiren Bakan Bolat, piyasada oluşabilecek haksız fiyat artışları ve stokçuluk eğilimlerine izin vermeyeceklerini belirtti.

Vatandaşların araç piyasasındaki güvenini sağlamak ve mağduriyet yaşamamaları için Bakanlık olarak nihai önceliğin bu olduğunu vurgulayan Bakan Bolat, adil ve sağlıklı bir otomotiv sektörü için ellerinden gelen tüm çabayı sarf edeceklerini ifade etti.

Ticaret Bakanlığı'nın otomotiv sektöründe yaşanan olumsuzluklarla mücadele etmek amacıyla attığı adımlar, tüm vatandaşların dikkatle takip ettiği bir gelişme olarak ön plana çıkıyor. Vatandaşların adil bir piyasa ortamında araç alım satımı yapabilmesi için Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalar, sektördeki dengeyi sağlamak ve tüketicilerin haklarını korumak adına önemli bir rol üstleniyor.