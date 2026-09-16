İnegöl kabına sığmayan büyük bir ilçe artan talepler, ihtiyaçlar ve çevre sorunu derken böyle büyük bir ilçenin bunca yükü kaldırabilmesi bile takdire şayan.

Evet, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı başlarken geçen yıllarda yaşanan talihsiz ve menfur olayları bu dönemde yaşamayız. Çocuklarımızın güvenliği, kötü kişilerin çocuklara yönelik çeşitli olumsuz hal ve hareketleri bu eğitim ve öğretim döneminde yaşamayız!

Benim naçizane bir fikrim var her ne kadar külfetli ise de İnegöl’e yakışacak bir İlk ve Orta Dereceli okullar için kampüs yerinin vakti geldiği inancındayım.

Peki, gelelim asıl konuya bu yer nerede olma sorusuna?

Bilindiği gibi Sayın Belediye Başkanımızın Bir Millet Bahçesi Projesi vardı. Yenişehir yolu üzerinde hakim bir tepeye yapılması planlanan şu anki çalışmaların devam ettiğini sanıyorum. Her neyse benim önerim hali hazırda bulunan İnegöl Kültür Parkı Millet bahçesine taşınarak park alanı bir İlk ve orta Dereceli okullar için ideal bir Kampüs haline dönüştürülebilir.

Zaman içinde şehir merkezinde kalan okulların bu yerlere gerek hayırsever iş adamların desteği ile gerekse devlet desteği ile depreme dayanıklı sağlam okullar inşa edilerek şehir merkezinde ki okullar her türlü keşmekeşlikten kurtulmuş olur. Öte yandan öğrencilerin okula giriş ve çıkışlarında trafik yoğunluğuna maruz kalmadan güvenliği sağlanmış olur.

Yine önemli bir konu olan dağınık bir şekilde olan okulların diğer güvenliği ise dışarıdan girebilecek yabancıların ve kötü niyetli kişilerinde önüne geçilmiş olacaktır.

Belediye toplu taşıma araçlarının neredeyse hepsi Kültür Park güzergahı yakınından geçmekte. Ayrıca Kampüse ait birkaç otobüs bile alınarak taşıma ücretleri öğrenci velileri tarafından aylık olarak ödenebilir. Tabi bunlar detaylar ancak önemli olan öğrencilerin ve velilerin gönül rahatlığı ile her türlü olumsuzluklardan kurtarılmış olmasıdır.

Şu anda hemen bütün okullarda bir veya birkaç güvenlik görevlisi mevcut. Böyle projede güvenlikçi sorununu da asgari seviye çekilmiş olunur.

Bu alan üzerinde şu anki mobilya fuarının yapıldığı yerin bir tiyatro ve çok amaçlı sosyal faaliyetlerin yapıldığı yer olarak da tasarlanabilir. Zaten İnegöl Belediyesine ait kapalı bir spor tesisi mevcut.

İnegöl Belediyesinin Botanik Parkta yeni bir Nikah salonun yapılması ile Botanik parkın şehir içinde Kültür Parkı aratmayacağı kanısındayım.

Neden böyle bir kampüs sorusunun önemli ikinci nedeni ise Şehir merkezinden uzak gürültüsüz patırtısız ders işlemeleri ve yine özellikle yapılan sınavlarda şehir trafiğinin muhalefetine maruz kalmayan öğrenciler sınavlarında da başarı sağlayacağı kanısındayım.

Evet, böylesine kayda değer bir tesisin yapılacak hizmetlerin en verimlisi olacağı kanısındayım.

2026-2027 Eğitim ve Öğretim yılının tüm Öğretmenlerimize, Öğrencilerimize ve Velilerimize hayırlı olması dileği ile hoşça kılın…