BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç'ın 2 yıl önceki açıklamasını da etiketleyen Okşak, İnegöl'den 23 TL'ye alınan soğanın 89,95 TL'ye satılmasını fahiş fiyat örneği olarak gösterdi.

Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi Öğretim görevlisi Doç.Dr.Yüksel Okşak, X sosyal medya hesabından BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç'a 2 yıl önce verdiği cevaba atıfta bulunarak zincir marketlerde yapılan fahiş fiyatlarla ilgili örnek verdi. Gıda Dedektifi adlı sosyal medya hesabının gönderisini etiketleyen Okşak şu ifadeleri kullandı;

"Biz 2 yıl önce bize maaşlı diye ithamda bulunan bu arkadaşlarla kavga ederken "Saçmalamayın fahiş fiyat da nedir!" diyenler.

Alın size benim memleketim #inegöl den @gidadedektifiTR aracılığıyla 1 örnek."

Gıda Dedektifi adlı sosyal medya hesabında yapılan paylaşım ise;

"Hal Kayıt Sistemi verileri üreticiden tüketiciye gelene kadar meyve ve sebzelerdeki fahiş kazançları aktarmaya devam ediyoruz.

Carrefour'da 89,95₺'ye satışa sunulan bu arpacık soğanlar Bursa'nın İnegöl ilçesindeki köylerden sadece 23₺'ye alınıyor."