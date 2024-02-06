Geçtiğimiz Çarşamba günü evinde Lider Kastamonu’ya 90+7 de attığı golle beraberliği kurtarırken, rakibini zirveden indirip Iğdır’ın liderlik koltuğuna oturduğu haftanın maçlarının ardından Pazar günü bu sefer yine grubumuzun yeni lideri Iğdır’a konuk olan temsilcimiz İnegölspor, ülkemizin doğu sınırında doğunun tarım yönünden incisi Iğdır’da Alagöz Holding Iğdır karşısında tam 65 dakika gol yemeden ve zaman zaman rakip kaleyi yokladığı ilginç maçta son 25 dakikaya girerken yediği gerçekten kargaları güldürecek müdafaa ve kaleci hatası gollerle maalesef deplasman fobisine bir kez daha yenik düşerek play-off sınırındaki Menemen ile arası 9 puan açıldı. Bunun anlamı biz deplasmanlarda yokuz ve ayrıca play-off’u zorlamakta aciz kalıyoruzdur. Bunun üzüntüsü ile yönetim ve teknik heyetimiz İnegöl’e dönerken bu ve bunun gibi deplasman maçları oynayan OYUNCULARIMIZ NE DÜŞÜNÜYORLAR doğrusu merak ediyoruz.

Rakip Alagöz Holding Iğdırspor 2. Ligin yenisi bir takım. Adında da yazılı olduğu gibi bir Holding patronunun finanse ettiği maddi imkanları büyük bir takım. Sezona başlarken iddialı başlayıp, buna göre takım kuran Iğdır, lige istediği gibi başlayamamasına rağmen ilerleyen maçlarda kadrosunu zenginleştirerek zirvenin en büyük 3 adayından biri oldu. Bu maçta evinde oynamasına rağmen İnegölspor’a karşı çok tutuk ve kötü başladı. Ancak bu maçı kazanacağından emin bir şekilde ilk yarıyı golsüz bitirmesine rağmen 2.yarıya biraz daha atak başladı. İşte ne olduysa 66. dakikada oldu. Müdafaamızın inanılmaz bir hatasından topu önünde bulan Caner gol perdesini açtı. Bu çok hatalı gole sebebiyet veren kaleci ve müdafaamız rakip kalecinin uzun degajından gelen topa kaleci Bekir ve Kadir havada çarpışınca boşta kalan topa Fairplay kurallarına biraz aykırı bir şekilde H.İbrahim topu boş kaleye filelerimize bıraktı. Bu gole oyuncularımız tepki verdiler, ancak sonuç değişmedi. Iğdır takımı lider olarak kaldı. Önümüzdeki hafta Kastamonu-Iğdır maçı var. Dananın kuyruğu orada kopacak. Kastamonu evinde oynamanın verdiği avantajı bakalım kullanabilecek mi bekleyip göreceğiz.

İnegölspor’a gelince Teknik heyet maça kalede Bekir, geride Kadir-Mete-Yusuf K.-Orhan, ortada Eren Emre-Uğur U.-M.Samet, ileride Ömer-M.Batuhan-Umut tertibiyle çıktığı maçın 2.yarısında Umut’un yerine tekrar İnegöl’e dönen Ahmet Hakan, sakatlanan Bekir’in yerine yeni transfer Yüksel, Kadir’in yerine M.Berat Teke, M.Samet’in yerine geriye dönen Emir, M.Batuhan’ın yerine Bilal alındı. Bu değişiklikler aradığımız golü getirmedi. Iğdırspor’da attığı 2 beleş golle Kastamonu deplasman maçını düşünerek maçın temposunu yavaşlatarak kalite oyuncularını da oyundan alarak korudu. Maça iyi başlayan temsilcimiz 65 dakika boyunca rakibine gol imkanı vermedi. Rakip takım ise liderliğin verdiği rehavetle ve bence en önemli sebep olarakta haftaya oynayacağı Kastamonu deplasmanını düşünerek yavaş oynayıp bulacağı bir golle bu haftayı lider kapayıp, ikinci sıradaki Kastamonu maçına kayıpsız gitmek istedi. Maalesef temsilcimiz bu avantajı değerlendiremedi. Bu tempoda oynayan Iğdır’a gol bile atabilirdi. Ancak beraberliği hedef alarak yavaş oynamayı tercih edince, maç berabere biter dediğimiz bir sırada kaleci Bekir ve müdafaamızın kişisel hataları sonucu gerçekten çok üzüntü verici 2. hata golü yedik. Bu goller kabul edilebilir goller değildi. İzleyenler görmüştür. Amatör maçlarda dahi böyle goller yenmez. Takımımızda öne çıkan oyuncu yoktu. Rakibimiz lider de olsa, zengin kadroya sahip olsa da bu maçta onları iyi yakalamıştık. Ancak yapamadık. Bir puan alabilirdik, avucumuzun içinden uçup gitti. Teknik heyet oynaması gereken tüm oyunculara şans verdi. Yusuf Talum ve Ferhat zannediyorum sakat oldukları için oynamadı. Ancak Ferhat 3 aydır yok, bunun bir sebebi olmalı. Sezon bitiyor. Ferhat hala ortalarda yok. Ara transferde yeni alınan oyuncular takımımızı play-off’a taşıyacak kapasitede değil. Umarım ileride beklenen katkıları sağlayacak gelişimi gösterirler.

Sonuç olarak geçtiğimiz Çarşamba günü uzatmaların son saniyelerinde bulduğu golle Kastamonu’yu zirveden indirip Iğdır’ı liderlik koltuğuna oturtan temsilcimiz İnegölspor, bu Pazar günü bu sefer zirveye oturttuğu Iğdır’la berabere kalarak zirveyi bir daha karıştırabilirdi, ancak olmadı. Sezon başından bu yana üzerimizdeki deplasman fobisini bir türlü yenemiyor ve yine bir deplasman ve yine aynı nakarat. Bu mağlubiyetle temsilcimiz play-off sınırından tam 9 puan uzaklaşarak play-off hayallerini bir başka bahara bırakmak istiyor. Bir de play-off sınırındaki Menemen’e deplasmana gideceğimizi hesaplarsak play-off hedefinin ne kadar zor olduğu ortadadır. Umarım bu konuda bizi yanıltırlar. Bu duygu ve düşüncelerle İnegölspor’umuzun evinde oynayacağı Soma maçın başarılarını yazmak dileğiyle.

“BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”.