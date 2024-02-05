Aslında deplasman karnemiz zaten iyi değildi. Ama futbol sürprizi seven bir oyun olduğu için gizli ümitlerimiz de vardı ama olmadı. Kadro yapımız belli.

Bir de bunlara orta sahada Furkan, bekte Yusuf, kanatta Serhat eklenince fazla hayale kapılmaya da gerek kalmadı. Okan Deniz, Uğur Mustafa konuları artık netleşmeli. Ya biz olmayacaklarını bilelim ya da olduklarını görelim.

Rakibin kadro derinliği puan olarak bulunduğu konumu da tartışmak yanlış olur. Zaten yedek kulübesi ayrı bir takım. Bundan dolayı bu mağlubiyetin fazla tartışılması haksızlık.

Oyuna iyi başlayan ev sahibi takımdı. Fakat bizim 1 ve 2. bölgedeki direncimiz sahada tam olarak istediklerini yapmalarını engel oldu.

Bunları söylerken atlamayalım. İlk yarıda kaçırdıkları 3 net pozisyon var. Bir de bizim Batuhan’ın değerlendiremediği net kafa vuruşu. Ama ne sağ kanattan Ömer ile ne sol kanattan Umut ile gram atağımız olmadı. Suçlamayalım bu oyuncuları ama burası 2. Lig. Daha ekstra şeyler yapmak gerek.

2.yarı rakip gol ararken geçen zaman onları strese ve gerginliğe sokarken, bizim sade sahada yapmamız gereken sakın kalmaktı, beceremedik. Yediğimiz 2 golde pozisyon değilken, rakibi hayata döndürdük ve o andan itibaren fişi de kendimiz çekmiş olduk. Artık yapmamız gereken kalan maçlarda fazla hayale kalmadan sezonun geri kalan maçlarını mali disiplin sağlayarak bitirmek. Çünkü başka da çare yok gibi…