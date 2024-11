Fethiye deplasmanından 1 puanla dönen temsilcimiz İnegölspor cumartesi günü evinde ağırladığı Batman Petrolspor maçında

ağır saha şartları nedeniyle oynanmaması gereken bir zeminde alabileceği 1 puanı maçın en kötüsü Orta hakeme takılarak alamadı. Hava muhalefeti nedeniyle saha zemini önce şiddetli yağmur ve maçın 2.yarısında aynı şiddette kar yağışı nedeniyle Maçın hakem triosunun kesin iptal kararı yerine oynatma kararı ile çok ağır zeminde oynanan maçın 2.yarısı tam bir kör döğüşüne dönüştü. Buna rağmen ilk yarıyı yine kişisel hatalardan yediği golle yenik kapayan temsilcimiz 2.yarıda yaptığı değişiklikler ve gösterdiği üstün gayretle beraberlik golünü bulduktan sonra rakibini iyice bunaltarak galibiyet golüne de çok yaklaşmasına rağmen rakip kalecinin ceza sahasına topla giren ve kaleciyi çalımlayan İbrahim Can’ı düşürdüğü tartışmasız mutlak penaltı pozisyonuna devam deyince oyuncularımız, kulübemiz ve tribünlerin olağanüstü tepkisi ile gerilen maçın 59 dakikasında yine sahneye çıkan orta hakem 18 dışında yarattığı bir frikik Mustafa tarafından kullanıldı kalecinin üzerine giden top barajı erken bozan oyuncularımızdan birine çarpınca bu topa kaleci Egemen hareketsiz kalınca bir kez daha yenik duruma düşen temsilcimiz maçın kalan dakikalarında rakibini bunaltmasına rağmen tecrübeli rakip takım oyuncuları topu havadan oynayarak uzun toplarla uzaklaştırınca beklediğimiz beraberlik golünü maalesef bulamadı. Bu beklenmeyen mağlubiyet çok üzücü bir mağlubiyet oldu. Bu maçın skoruna orta hakemin etki etmesi daha da üzücü oldu. Ülkemizdeki bu hakem sorunu çözülmedikçe bu sıkıntılar hiç bitmez.

Rakip Batman Petrolspor ile aynı grupta yer alıyorduk o sezon son maçta evinde şampiyonluğu garantileyen Urfa spora yenilince küme düşme eşiğindeki Nazilli spor-Bursa spor- Isparta spor son maçta kümede kaldılar. Ardından geçen sezon Batman petrol spor tekrar 2.lige döndü. Bu sezon kaliteli ve pahalı bir kadro kurarak zirveyi hedefliyor. Evinde oynadığı maçları kazanan ancak deplasmanda son derece başarısız sonuçlar alan Batman İnegöl sporu deplasmanda yenerek şeytanın bacağını kırdı. Çok ağır saha şartlarını topu kalesinden uzak tutarak ve havadan oynayarak çamurdan kurtardı. Maç boyunca topu rakibine vererek müdafaada kalıp diri kalmaya özen gösterdiler. Attıkları 2 golde şansları yanındaydı. Beraberliğe razı oldukları bir maçı orta hakemin ikramı ile kazanarak evlerine döndüler.

İnegölspor’a gelince teknik heyet maça kalede Egemen, geride İsmail Kayalı-Batuhan Çakır-M.Emre Can-Alimert, ortada Yusuf-Uğur-İsmail Zehir, ileride Sadık Arda-Fatih-İbrahim Can tertibiyle çıktığı maçın 2.yarısında İsmail Kayalı’nın yerine Recep Efe, Fatih’in yerine Batuhan Günaldı, Uğur’un yerine Hasan Alp, Yusuf’un yerine M.Mete ve İbrahim Can’ın yerine Alpay’ı oyuna aldı. Bu değişiklikler takımımızın oyununa olumlu etki yaptı. Maça çok ağır saha şartlarında başlayan temsilcimiz maçın ilk yarısında topu balçık sahada çamurlara gömerek girdiği çok önemli pozisyonları gole çeviremediler. Bu kadar ağır sahada topları mutlaka havadan oynamaları gerekirken yerden oynayınca o güzelim akınlar her seferinde çamurlu sularda takıldı kaldı. Halbuki bu topları kaldırarak ceza sahasına indirmeleri rakip müdafaanın zorlanmasına ve hata yapmalarına sebep olacaktı. Bunu ilk yarıda maalesef yapamadık. Bunun yanında maçın daha başında sağdan yapılan bir ortaya müdahale etmede geç kalan İsmail Kayalı’nın önünden topa vuran Mustafa rakip takımı öne geçiren golü attı. Bu gol çok can sıkıcı ilginç bir pozisyondan geldi. Teknik heyetimiz 2.yarıya alışık olmadığımız 3 değişiklik birden yaparak başladı. Haftalardır kaçırdığı gollerle saç baş yolduran ve bu maçta güçlü fiziğine rağmen hiçbir şey yapamayan Fatih oyundan alındı. Gerçekten ilk gole müdahale edemeyen İsmail, orta alanda çok ağır kalan Uğur oyundan alınması çok doğru bir karardı. Bu değişikliklerle temsilcimiz 2.yarıyı domine etti. Ancak orta hakem mutlak penaltımızı es geçerek maçın sonucuna doğrudan etki edince ve bu yanlış kararı ile takımımızı gerince yarattığı bir frikikten yediğimiz şanssız bir golle yeniden şahlanarak maçın kalan 25 dakikasında yaptığı baskılar gol getirmeyince çok iyi mücadele etmesine rağmen hak ettiği en az 1 puanı elinden kaçırarak şansını kalan 4 maça bıraktı. Bu maçta kaleci Egemen Bu çok ağır saha şartlarında biraz daha dikkatli olabilseydi maçtan en az 1 puan olabilirdi. Geride İsmail Kayalı birinci goldeki hatası ve maçta etkisiz kalması, kaptan Uğur’un ağırlığı ve kaçırdığı gollerle ve etkisiz oyunuyla saç baş yolduran Fatih’in devrede oyundan alınmaları doğru bir karardı. Diğer oyuncularımız bu çok ağır saha ve zemin şartlarında iyi mücadele ettiler. İlk yarıda biraz havadan oynamayı becerebilselerdi maçtan puan veya puanlarla çıkabilirlerdi.

Sonuç olarak Fethiye deplasmanında oynadığı etkili oyun ve aldığı 1 puanla Batman maçına büyük moralle hazırlanıp çıkan temsilcimiz İnegölspor ilk yarıdaki yanlış oyununu 2.yarıda düzelterek oynadığı etkili oyunla beraberliği erken bulmasına rağmen orta hakemin mutlak bir penaltısını vermeyerek galibiyet golümüzü engellemesi ve bu pozisyondan sonra kargaları güldürecek kararlarıyla İnegöl sporumuzun en az beraberliğini engelledi. Bu hava şartlarında ve topun çamurlu sularda kaybolduğu bir zeminde maçı oynatan hakem triosu maçın sonucuna doğrudan etki etti. Bu mağlubiyet İnegöl spor camiasını üzdü. Bu maçın telafisi önümüzdeki hafta konuk olacağı 8 puanla düşme potasında 16 sıradaki Altay deplasmanında olsun. Kalan 4 maçtan en az 10 puan hedefleyerek hazırlanmalı. Altay ve Karaköprü maçlarındaki puan kayıplarının telafisi çok zor olur. Bu duygu ve düşüncelerle İnegölspor’umuzun Altay deplasman galibiyetini yazmak dileğiyle.

“BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”