İnegölspor’umuz, deplasmanda karşılaştığı Somaspor ile 3-3 berabere kaldı.
Stat: Soma Atatürk Stadyumu
Hakemler: Erdem Akbaş, Berkay Salman, Ali Gün
Somaspor: Tunay Meral, Erkan Şentürk (Refik Can Dk.73), Erdem Aygül (Ersel Karaca Dk. 86), Muhammet Ensar Akgün, Rıdvan Dönmez, Oğuzhan Ayaydın, Enes Tayfun, Mücahit Aslan (Ahmet Demirli Dk. 86), Arda Çolak (Murat Şevik Dk.86), Kenan Fakılı (Kamil Fidan Dk.80), Mahmut Şat
Yedekler: Arda Ünal, Burak Bozbey, Mehmet Refik Can, Kamil Fidan, Burak Fıstıkçıoğlu, Ahmet Demirli, Ersel Karaca, Rojhat Sağlam, Murat Şevik, Özgür Kazar
İnegölspor: Bekir Sevgi, Mete Sevinç, Orhan Aktaş (Emre Toptan Dk.70), Ferhat Görgülü, Samed Karakoç (Eren Aydın Dk.70), Furkan Özyapı (Serhat Baştan dk.57), Yusuf Talum, Uğur Utlu, Mustafa Türk (Kadir Turhan), Cengiz Ötkün, Okan Deniz (Batuhan Altıntaş Dk.70)
Yedekler: Deniz Çörtlen, Yusuf Ziya Gümüş, Ethem Balcı, Serhat Baştan, Kadir Turhan, Eren Aydın, Emre Toptan, Arda Çağdaş, Tuğbey Akgün, Batuhan Altıntaş
Sarı kartlar: Dk.32 Muhammet Ensar Akgün, Dk.90 Enes Tayfun (Somaspor) Dk. 36 Mustafa Türk, Dk.89 Cengiz Ötkün, Dk.90 Uğur Utlu, Dk.90 Yusuf Talum (İnegölspor)
Goller: Dk. 38, Dk.66 Arda Ç olak Dk. 51 Mahmut Şat (Somaspor) Dk. 29, Dk. 80 Mustafa Türk, Dk.90 Uğur Utlu (İnegölspor)
Haber Merkezi
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