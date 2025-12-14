Elazığ deplasmanı zirve açısından önemliydi. Zira ligde umduğunu bulamayan ve ligin altını üstüne getiren 2 ekip karşı karşıyaydı.

Maç öncesi Yusuf’un disiplin kuruluna sevk edilmesi, onun yerine oynayacak olan Mete Tetik’in antrenmanda sakatlanması teknik heyeti forvet arkası bölgesinde sıkıntıya sokmuş oldu. Tabi Özcan Aydın ile maça başlandı, Özcan yerini yadırgar gibi oldu. gol attı hatta oyunun ikinci yarısında biraz oyuna ağırlığını koydu fakat o kadar. Bütün bunları söylerken atlamayalım, sahada iyi denecek oyuncu yoktu. Zaten maçın adamı kaleci Bekir ise gerisini çokta irdelemek yersiz. Bekir 4 net pozisyon kurtardı bir tane orhan çizgiden çıkardı. 4 tanede rakip tarafından top dışarı atıldı. Bakmayın skorun 4-2 olduğuna, 8-2 de bitebilirdi, 4-4 berabere de. Ama hak eden taraf Elazığ idi, hakkını teslim edelim. Biz nerede eksik kaldık temaslı oyundan uzak kaldık, ev sahibi takım bizden istekliydi. Bol pozisyon verdik, bireysel hatalar biraz fazla oldu. Pas yüzdesinde düşüş yaşadık. Oyunun bazı bölümlerinde rakibin geçiş oyununu kapattık. O anlarda pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. Burada futbol dilinde kader anı deniyor, son vuruşu beceremedik. Oyunun son anlarında çift forvete dönüp risk almayı beklerken Yasin oyundan alındı, Hasan dahil edildi. Oyunda bütün oyuncularımız durgun ve sanki gününde değilken Taha bunlarında biraz daha altında kaldı. Oyundan alınsa Yasin oyunda kalsa biraz daha beraberlik şansımız olabilirdi. Teknik heyetin kararı bu yönde oldu yapacak bir şey yok. Bu yenilgi bizim için dünyanın sonu değil ve lig devam ediyor. Takım gününde değildi, bir yol kazası diyelim ve bu maçtanda ders çıkartalım. Fakat şunu kesin bilelimki bizim oyunsal anlamda rakip kim olursa olsun vites düşürme şansımız yok. Tek sermayemiz koşmak ve üst düzey mücadele. Bundan ödün verdiğimiz anda ise oynayacağımız her maçta aleyhimize sürpriz yaşarız, bizden söylemesi.