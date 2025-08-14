Biri 17, diğeri 19 yaşında ki 2 kardeş genç yaşta kurdukları hayallerini gerçeğe dönüştürdüler. Hazırsanız size İnegöl’de yaşanan inanılmaz başarı hikayesini anlatacağım.

İnegöl’ün tanınmış mobilyacılarından Mesut Avcı’nın oğulları Furkan (22) ile Alperen Avcı (24) tam 5 yıl önce uçuk bir projeyle babalarının kapısını çaldılar.



O günlerde tüm dünyayı etkisi altına alan Pandemi felaketinde 2 kardeş, Mudanya’da küçük bir teknesi olan dayıları Emre Arslan’a misafir oluyorlardı.

Dayılarına yardım eden 2 kardeş, denizleri ve tekneyi o kadar sevdiler ki büyük hayaller kurmaya başladılar.



O hayalin adı, film ve belgesellerde gösterilen lüks yatları üretmekti.

2 kardeş bu konuda kafa yorup Babaları Mesut Avcı ve amcaları Murat Avcı’ya yapmak istediklerini anlattı. İstedikleri desteği de aldılar.

Kolları sıvayan 2 kardeş, ilk önce yakın zamanda vefat eden iş insanı Ahmet Yurdakul’u ziyaret etti. Aynı heyecanı yaşayan iş insanı İnegöl’de küçük yaştaki iki gence destek olup, motivasyonlarını arttırdı.



Artık Avcı kardeşlerin önünde bir engel kalmadı.

Yurt içinde ve yurt dışında tekne üreten firmaları gezmeye başladı. Aylarca yaptıkları araştırmalar sonucunda, olası handikapları bertaraf ettiler.

Bundan sonra tek amaçları vardı.

Mobilya sektörü dışında hizmet çeşitliliğini sağlayacak yeni sektörde tüm dünyanın dikkatini çekecek bir tasarımla yola koyuldular.

Hunters adını verdikleri yat firmasında bir mühendislik harikası olan M-40 Cupe ve Open modellerini tasarladılar.



Bu tasarımlar ABD’de 1.’lik, İtalya’da ise 3.’lük ödüllerine layık görüldü.

İnegöl 2. Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde ki fabrika alanında üretime başlayan Avcı kardeşler, 4 yılın sonunda 2 lüks tekneyi denize indirmeye başardı.

Görüntüsü ve ihtişamı ile herkesi büyüleyen bu modeller, bir anda tüm dünyanın dikkatini çekti.

Furkan ve Alperen Avcı kardeşlere ait lüks yatlardan biri Bodrum’da, diğeri ise Göcek’te misafirlerini ağırlamaya başladı bile.

Şu an üretim sahasında ki 12 metrelik 3 yeni yatın üretimi ise devam ediyor. Kısa zamanda bu yatlarda denize indirilecek.



Henüz emekleme aşamasında bir firma olmalarına rağmen kısa sürede dünyanın devlerine kafa tutacak tasarım ve teknik donanıma sahip olan yatları üretmek hiçte kolay değil.

Yat imalatında zirve olan İtalya ve Hollanda’da markalı yatlarla kıyasladığımızda övünç duyacağımız bazı kritik noktalarda var.

Özellikle İnegöl’de üretilen yatlar, gerek kalite, gerekse de donanımlarıyla dünya liderleriyle kıyaslanacak ölçüde.

Yani üretilen yatlarda hiçbir masraftan kaçınılmamış. Hatta daha fazlası olsun diye bir uğraş verilmiş.



Karşılaştırma yaparak bunu izah etmek lazım.

Dünyada SİHA ve İHA’lar varken, Baykar firması Bayraktar adını verdiği SİHA ve İHA’lar da hiç kimsede olmayan teknik donanımlarla fark yaratmıştı. Bizim çocuklarda işte buna benzer bir çalışma yapılmış.

Yine dünya devlerinin aynı standartlarda sattığı yatlar 1,5-2 milyon Euro’ya satılırken, İnegöl’de üretilen 12 metrelik Hunters M-40 yatları 750 bin dolara satılıyor. Yani 35 milyon Türk lirasına.

Kaliteyi daha uygun fiyatla dünyaya satarak yat pazarına girmek isteyen kardeşler, Macaristan ve Polonya’ya bayilik vermeyi de başarmışlar. Sırada diğer dünya ülkeleri var.

Hayatının baharında olan 2 kardeş hala boş durmuyor. Fabrika da yaptığım ziyarette ışıl ışıl bakan gözlerden yeni hedefler ve hayaller duyarak ayrıldım.



Şimdilik 1 yatı 5 ayda üretiyorlar. Ama üretim kapasiteleri ayda 1 yat üretme noktasına gelmiş. Şimdilik tek eksik olan şey, satış ve pazarlama.

Bu alanda da başarılı olmak için Türkiye’de ki ve dünyada ki yat fuarlarına katılıyorlar. Hunters markasını pazarın içine dahil etmek için gece gündüz çalışıyorlar.

Bir yandan bunu yaparken diğer yandan, bir tersane kurmanın hayaliyle yaşıyorlar. Bu devasa projenin ayrıntılarını gelişmeler oldukça yeniden paylaşmayı çok arzu ediyorum.



Diğer bir hayalleri ise 24 metrelik dev yatlar üretmek.

Projeler hazır.

Üretimde ki 3 yatın tamamlanmasının ardından dev yatlar için düğmeye basılacak.

Furkan ve Alperen Avcı kardeşleri ve Avcı ailesini bu deli cesaretlerinden dolayı kutluyorum.

Ve bence bu kardeşler büyük bir alkışı hak ediyor.

Bu başarı hikayesini okuduysanız, tüm gençlerimize ışık tutması adına paylaşmanızı ve yorumlarınızla destek olmanızı umuyorum.

Saygılarımla…