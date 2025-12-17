ANCAK ORTADOĞUDA YAŞANAN V*HŞETİN HANGİ İNSAN HAKLARI? DİYE SORASI GELİYOR İNSANIN?!?!

İnsanlığın sustuğu!

Dünya milletlerinin sanki korktuğu!

Daha da kötüsü eli kanlı katillerin Filistin’i ve Filistinli masumların kanını döktüğü, en kötüsü çocukları bile gözlerini kırpmadan öldürüldüğü bir İNSAN HAKLARI GÜNÜNÜ geride bıraktık.

Şimdi hepimiz sorabiliriz şu İnsan Hakları Gününü kim çıkardı? Eğer böyle bir gün varsa neden uygulanmıyor, göstermelik bir gün olarak mı kutlanıyor? Bu da merak konusu.

Evet, 10 Aralık'ı geride bıraktık. Bıraktık bırakmasına ya, yeni bir yıla daha girerken Orta Doğuda yaşanan bu zulmün hesabını kim soracak? Yoksa Dünya İnsan Hakları mahkemesi iptal mi edildi?

Gazetemizde yayınladığım makalelerimi takip edenler belki hatırlarlar, birkaç yıl önce bu konu ile bir makale daha yazmıştım. Ayrıca 90'lı yıllarda yine gazetemizin şiir köşesinde yer alan konuyla ilgili bir şiirim vardı: FİLLER ORDUSU başlığını taşıyordu. Bu şiirimi o dönemde yine İsrail’in Filistin topraklarını gasp etmek, işgal etmek amacı ile yine kan dökmeye devam etmişti.

Tarihin yüz karası bu vampir devlet İsrail’den başkası değildi! Kana doymayan vampirlerin ortaçağ da kaldığını sanıyorduk ancak biz yanılmışız!

Orta Doğu'da 14 Mayıs 1948 tarihinde Birleşmiş Milletlerin desteği ile kurularak başta Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya ve birçok Avrupa ve Asya devletlerinin tanınması ile başlayan bu Orta Doğu‘nun hazin hikayesi. Hala hız kesmeden günümüze kadar ulaşarak şiddetini artıran bir İslam düşmanlığı devam etmektedir.

Bende o tarihte kendime ait olan şiirimde: Deli Mamutu ABD’ye arkasından giden filler ordusunu da İsrail’e destek veren ülkelere ita fen yazmıştım.

Şimdi yine bu şiirimi hatırlamanız için yinelemek istedim:

FİLLER ORDUSU

Ağaç, ağaç

Dik bir yamaç

Sessiz orman,

Kır ve yalvaç

Sessizliği bozan,

Sanki bir borazan

Gibi ötüverdi Mamut!

Ne bir orman kuytusu,

Ne de bir fil yavrusu

Başlarında bir deli Mamut!

Ardında filler ordusu!

Orman sessiz,

Yamaç dik

Alçaktan uçan bir keklik

Bin bir canlıya ev sahibi

Uçsuz bucaksız orman,

Bu kadar canlı,

Bu kadar anlamlı,

Bu kadar manalı,

Ve bu kadar sessizdi orman!

Sessizliği bozan,

Uzun öten bir borazan,

Gibi ötünce Mamut!

Ne bir orman kuytusu,

Ne de bir fil yavrusu

Başlarında bir deli Mamut

Ardında filler ordusu!..

Ormanda Kral aslan

Görmezden gelir çakalı,

Mecburdu kral,

Çakala boyun eğmeğe

Yoksa aç kalırdı yavruları…

Üstelik bu filler çok güçlüler.

Başlarında deli bir Mamut!

Ardında filler ordusu!..