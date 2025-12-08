İnegöl’de daha önce Başsavcılık görevinde bulunan ve yaptığı Fethi Vacip operasyonu ile dikkat çeken Diyarbakır Başsavcısı Mustafa Çelenk, Bursa’ya atandı. Zamanlama açısından bu atama çok konuşulacak gibi.

Zira Başsavcı Mustafa Çelenk, korkusuz bir operasyon savcısı olarak biliniyor. Önümüzde ki hafta Cuma günü görevine resmen başlaması bekleniyor.

İlk alınan bilgilere göre, Başsavcının öncelikle hormonlu binalar ile gündeme gelen büyük imar rantlarının üzerine gideceği konuşuluyor. Hatta bunun için özel olarak görevlendirildiği de gelen haberler arasında…

Aslında Bursa’daki imar rantıyla alakalı uzun süredir bir çalışmanın yürütüldüğü, teknik takip ve dinlemelerin tamamlandığı gibi bir çok söylenti ortalıkta dolaşıyordu.

Özellikle Başsavcı Mustafa Çelenk’in Bursa’ya atanması, Nilüfer bölgesinde Türkiye’de ses getirecek büyük bir operasyon yapılacağı beklentisini arttırmış oldu.

Bu tarihi bir yerlere not edelim.

Çünkü uzun bir süredir Bursa’da ki Belediyeler, olası operasyonların eli kulağında olduğunu zaten biliyordu.

Biraz olayı inceleyince bir çok müteahhidin arsalar üzerinde kanuni hak edişin dışında büyük rantlar elde ettiği konuşuluyordu. Bunu biraz yalın bir dille anlatmaya çalışayım.

Mesele 100 metrekarelik bir arazi üzerinde kanunen 10 daire yapma izni olduğunu varsayalım. Ancak burada 10 değil, 20 daire yapılıyordu. İşte buna hormonlu binalar deniliyor. Bu sayede dudak uçuklatan rakamlarla rant elde edildiği belirtiliyor.

İddiaya göre milyarlarca liralık rant çarkının içerisinde müteahhitler, belediye meclis üyeleri, belediye daire başkanları ve bazı siyasi isimler var.

Tabi bunlar sadece iddialardan ibaret. Zaten böyle bir şey varsa, yakın zamanda Bursa karışacak demektir.

Bursa’da her geçen gün operasyon söylemleri artmaya devam ederken, bu işin ucunun kimlere dayanacağı ise şimdiden merak konusu.

Ancak bir sabah uyandığımızda çok sayıda iş insanının, siyasilerin ve bürokratların gözaltına alındığını duyarsanız şaşırmayın.

Çünkü Başsavcı Mustafa Çelenk, sıradan bir isim değil. Kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Gözü kara bir adalet savaşçısı…

İnegöl’de görevdeyken neler yapabileceğine bizzat şahit olan gazetecilerden biriyim. Yine İnegöl’den sonra tayin olduğu Bursa İstinaf Mahkemesinde, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde başarılı çalışmaları ile ön plana çıktı.

Uzun yıllardır geleceği parlak bir savcı olarak gösterilen Mustafa Çelenk’in, Bursa’ya Başsavcı olarak dönmesi hakkında yapılan değerlendirmelerin boş olmadığını gösterdi.

Bu nedenle Başsavcı Mustafa Çelenk’in Bursa’ya atanmasının rutin bir atamanın dışında değerlendirmemiz gerekiyor.

Kısacası Bursa’da Temiz Eller Operasyonları yapılırsa, “Şimdi bu da nereden çıktı?” demeyin. Benden söylemesi…