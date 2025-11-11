İnegölspor evinde Kepez’i 3 golle uğurladıktan sonra geçtiğimiz hafta içerisinde Ziraat Türkiye kupasında Sakarya’da kalesinde gördüğü 4 golle rakibine yol verip oradan Pazar günü geçtiği Erbaa deplasmanında Pazar günü 17 puanla, 20 puanlı rakibine adeta gol olup yağdı.

5 golle geçtiği rakibi ile puanları eşitleyerek 20 puanla play-off sınırına dayanarak, fikstürde 6. sıraya oturdu. Bu 5 gollü galibiyet sezon başından bu yana oturmuş ideal kadrosuyla oynadığı maçların ve oyunların bir finali gibi oldu.

Bu galibiyetin sevinci ile bu yazıyı yazmaya hazırlanırken Futbol Federasyonumuzun ülkemiz futboluna kara bir leke olarak çöken “BAHİS” skandalı ile ilgili açıklamaları ve bu skandalda İnegölspor’umuzun bazı oyuncularının 1024 kişilik listede yayınlanması 2. ve 3. lig maçlarının 2 hafta ötelenmesi bu galibiyetin sevincini doğrusu kursağımızda bıraktı. Hakemlerden başlayan bu dalga Süper Lig, 1., 2. ve 3. Lige kadar yansıyınca işler başka bir boyuta sarktı. Önümüzdeki 2 hafta içerisinde bu skandalın boyutları nerelere ulaşacak bekleyip göreceğiz. Ancak Milli Takımımızın Dünya Kupasına katılmaya çok yakın olduğu bir dönemde, bu skandalın futbolumuza neleri getirecek, neleri götürecek onu hep birlikte izleyip göreceğiz. Bu bahis skandalının liglerimizde ne gibi tahribatlar yaptığı araştırılıp kamuoyuna açıklandığı zaman göreceğiz. Umarız bu Bahis Skandalı en kısa sürede araştırılıp, gerekenler yapılarak Türk futbolu daha güvenilir ve daha adaletli bir şekilde devam eder.

Erbaa maçına dönersek rakip takım 2.Ligin yenisi bir takım. Bugüne kadar topladığı 20 puanla fikstürün üst sıralarında yer aldı. 20 puanla çıktığı İnegölspor maçını kazanmak ve Play-off’a tutunmak istedi. Ancak sezon başından bu yana en kötü performans gösterdiği bir maç oynadı. Maça istekli başlamasına rağmen maçın ilerleyen bölümlerinde orta sahasını İnegölspor’a tamamen teslim ederek devreyi tek golle yenik kapadı. 2.yarıda İnegölspor’un presine ve baskısına dayanamayarak sahanın her yerinde rakibine teslim oldu. Bunun sonucunda da evinde tarihi bir skorla hezimete uğradı. Böyle oynayan bir takımın 20 puanı nasıl topladığını düşünmeden edemedim.

İnegölspor’a gelince Teknik heyet maça sakat olan Kepez maçı yıldızı Hüseyin’in yerine Taha Recep’i alarak aynı 11’li çıktığı maça temkinli başlayarak rakibini tarttıktan sonra oyuna ağırlığını koyarak rakibini adeta teslim aldı. Her 3 bölgede rakibini sürklase ederek adeta sahadan sildi. Bu üstün oyununu rakip kaleye bıraktığı 5 golle süsleyerek aldığı 3 puanla rakibi ile puanları eşitleyerek fikstürde 6. sıraya oturdu. Takımımızda kaleci Bekir’den başlayarak solaçık Taner’e kadar bütün oyuncular görevlerini iyi yaptılar. Bir kaç maçtır eleştiri alan sol kanat oyuncumuz Taner bu maçta bir asist ve 2 gol atarak üzerindeki kara bulutları dağıttı.

Sonuç olarak İnegölspor sezon başından itibaren oynadığı etkili oyununun finalini Erbaa maçında attığı 5 golle süsledi. Sezon başında çok zor durumdaki temsilcimiz bu sezona transfer tahtasını açarak kurduğu mütevazi kadrosuyla kümede kalma hedefi ile başladığı ligde topladığı 20 puanla Play-off sınırına dayanarak hedef büyüttü. Bunda en büyük pay bu taşın altına elini koyarak transfer tahtasını açan ve bu mütevazi kadroyu kuran yeni yönetim, sonra takımımızı lige çok iyi hazırlayan İsmail Güldüren ve ekibinindir. Son 10 yıldır ilk defa 10 maçta ideal kadrosunu bulup, her hafta aynı 11’le çıkan oturmuş bir takımımız var. Takımımız böyle oynamaya devam ederse Play-off oynayabilir. Bu duygu ve düşüncelerle Erbaa maçını iyi oynayarak farklı kazanan başta teknik heyetimizi ve oyuncularımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. “BAHİS” skandalının en kısa sürede çözülerek ve İnegölspor’umuzun en az zarar görerek ara verilen ligimizin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde devam etmesi dileğiyle.

“BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”