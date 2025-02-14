SÜPER AMATÖR

A Grubu: Anadolu FK 16. maçında Orhangazi’ de orta sıralarda yer alan Gençler Birliği ile karşılaştı. Maalesef 3 puanı misafir takım değil, ev sahibi aldı. Maç 3-0 bitti. İnegöl’deki ilk maç 2-2 bitmişti. Anadolu FK bu hafta İnegöl’de Tirilyespor ile önemli bir maça çıkacak. İnegöl temsilcisi bu maçta mutlak üç puan çıkarmalı.

B Grubu: Kurtuluşspor bu hafta BAY geçti. Sakat ve cezalı oyuncularının takıma dönmesiyle Kurtuluşspor’un toparlanması için bir şans oldu. Sarı – Kırmızılar bu hafta kendi sahasında ligde sondan ikinci sırada olup ligde kalması çok zor olan Yıldırım Eriklispor’u konuk edecek. Geçen hafta Arabayatağıspor’un yenilmesi ile temsilcimiz Kurtuluşspor için yeni bir fırsat doğmuş oldu.

C Grubu: Orhaniyespor bu hafta dinlendi. Alanyurt Gençlik, Bursa’da ligde alt sıralarda yer alan Çalıspor’u 4-0 yenip rahat bir nefes aldı. Temsilcimiz 7 hafta sonra galip gelmiş oldu. İlk maçı da İnegöl’de temsilcimiz 3-2 kazanmıştı. Orhaniyespor kendi evinde lig dördüncüsü Mudanyaspor ile zorlu bir maça çıkacak. Mudanyaspor’un az da olsa play-off şansı bulunuyor. Alanyurt Gençlik farklı galibiyet sonrası bu hafta evinde Fatihgücü FK ile üç puan mücadelesinde olacak. Kırmızı Beyazlılar yenip biraz daha rahatlamak istiyor.

ŞAMPİYONLUK İÇİN SON 90 DAKİKADA

1.KÜME

1.Grup: Yenicespor bu hafta dinlendi. Sıralamada 6. sırada yer alan Yenicespor sezonun Yenice’de Romanspor ile rövanş maçına çıkacak.

3.Grup: Doğanspor bu hafta ligde sondan ikinci sırada yer alan Kumyakaspor ile İnegöl’de karşı karşıya gelecekti. Rakip maça çıkmayınca temsilcimiz 3-0 hükmen kazanmış oldu. Bu maç temsilcimizin İnegöl’deki son maçı olacaktı. Ligde dördüncü sıraya çıkan Doğanspor son maçında terfi eden Ovaakçaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

4.Grup: Maç fazlasıyla grup lideri olan Cerrahspor sahasında Nilüferspor 1987’ye karşı 3 puan arayışında olacaktı. Ancak rakip maça için İnegöl’e gelmeyince temsilcimiz oynamadan üç puanın sahibi oldu. Lig ikincisi Cerrahspor son maçında Bursa’ da Altınokspor ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz Cerrahspor maçı kazanırsa tarihinde ilk kez süper amatör lige yükselecek.

5.Grup: Gençlergücü bu hafta İnegöl’ de orta sıralardaki Hürriyetspor’a karşı oynadı. Maçı 4-1 misafir ekip kazandı. Bu maç temsilcimizin İnegöl’ deki son maçıydı. Gençlergücü sezona Osmangazi 19 Mayısspor maçıyla veda edecek.