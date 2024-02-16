O GÜNÜ, BU GÜNÜ NEREDEN ÇIKTI BU SEVGİLİLER GÜNÜ?

Bir yılda 365 gün var. Neredeyse bir yılın her gününe bir özel gün eklemiş durumdayız.

Anneler günü ile başlayan özel günler furyamız, neredeyse takvim yapraklarına sığmayacak kadar bir çılgınlık seline dönüştü. Hemen herkes gerek bir meslek dalı ile ilgili bir gün icat ederken, kimileri farklı, farklı akımları bir özel güne dönüştürdü. Bu özel günlerde bir birlerine hediye alanlardan tutun kimi yemek ziyafetleri ve çılgın eğlencelerle sözüm ona o günü kutlamaya başladılar.

Bu günlerden de bana göre en saçması “sevgililer günü” hani güzel bir özlü söz vardır:”Ortada fol yok, yumurta yok!” belki bir birleri ile evlenmeyecek arkadaşlarda bu günden nasibini alarak saçmalığa katkıda bulunmaktalar.

İşin bir garip yanı da bu günü kendi çevresinde kutlamayı bırakıp ya bir kayak merkezine veya kilometrelerce uzak bir yerde lüks bir restoranda kutlamakta! Bazı zengin kesim ise işi daha ileri bir boyuta taşıyarak bu günü yurt dışında kutlamakta. Vallahi akıl alır bir iş değil doğrusu.

Bu özel günlerde en kazançlı çıkanlar hediyelik eşya satanlar ve eğlence mekânları.

İşin bir başka yüzü insan annesini, babasını veya sevgilisini bir gün hatırlayıp o gün kutlaması veya bu saydıklarıma sevgi gösterisinde bulunmasına akıl sır erer gibi değil.

Uyanık ticaret erbabı bakalım daha ne günleri icat edecekler? Kazanç uğruna çıkarılan bu gün, şu günü çılgınlığı daha ne kadar devam edecek merak etmiyor değilim doğrusu.

Bizim ne güzel Bayramlarımız, kutsal gecelerimiz ve günlerimiz varken, israfa ve harama yönelik özel günler de içki içerek çılgınca eğlenerek gün kutlamak kadar saçmalık olmaz doğrusu.

Bende bu günü bir dörtlükle kutlamak istiyorum:

Doğdum doğum günüm oldu.

İşe gidim maaş günüm oldu.

Evlendim evlilik günüm oldu

Öldüm bütün günlerim doldu…

Esen ve mutlu kalın…