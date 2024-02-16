Süper Amatör Ligi: Alanyurt bitime aylar kala play-off’u garantilemiş. Sanırım böyle bir başarı daha önce ya yaşanmamış ya da çok az olmuştur. Tebrikler Aydın Ungan ve ekibi ile futbolcularına. Tabii ki bu başarıda en büyük pay Fatih Doğan ve yönetici arkadaşlarının. Kurtuluşspor geçen hafta yenip nefes almıştı. Bu hafta da kaybedince düşme hattına tekrar yaklaşmış oldu.

A Grubu: K.Güvenspor - Osmaniyespor karşı karşıya geldi. Puan olarak üstün olan K.Güvenspor maçı da 2 – 0 kazanarak yoluna devam etti. İlk maçta K.Güvenspor sahadan 3 – 0 galip ayrılmıştı. Akhisar Demirspor, İnegöl’de lig ikincisi Şükraniyespor’u misafir etti. Güçlü rakibi karşısında geriye de düşse de son dakikalarda bulduğu golle sahadan 2 – 2 ayrıldı. Lider K.Güvenspor, İnegöl’de O.Çakırlıspor’a karşı oynayacak. Ligde 4.sırada yer alan Osmaniyespor deplasmanda lig ikincisi Şükraniyespor ile kozlarını paylaşacak. 4 haftadır kazanamayan Akhisar Demirspor, lig sonuncusu Burgazspor ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz bu maçtan mutlaka 3 puanla ayrılması gerekir.

B Grubu: Alanyurt Gençlik bu hafta hükmen galip geldi. Kurtuluşspor deplasmanda güçlü Fethiye İdman Yurdu karşısında iyi mücadele etse de maçı 2 – 0 kaybetti. Bitime 6 hafta kala play-off’u garantileyen Alanyurt Gençlik bu hafta 3 – 0 hükmen kazanacak. Kurtuluşspor evinde HD Osmangazispor ile zorlu bir maça çıkacak. Sarı Kırmızılı ekip ilerleyen haftalara biraz rahat girebilmesi için 3 puan almak zorunda.

C Grubu: Orhaniyespor bu hafta da cezası sebebiyle maçını Mesudiye’de oynayamadı. Orhaniyespor, Bursa’da Orhangazi temsilcisi Hürspor’a karşı 3-1’lik galibiyet alarak 50. yılında play-off’u ne kadar istediğini bir kez daha göstermiş oldu. Gençlergücü deplasmanda K.Yeşildağspor’a 4 – 0 kaybederek işini biraz daha zora soktu. Orhaniyespor deplasmanda lige tutunmaya çalışan Hürriyetspor’a konuk olacak. Gençlergücü bu BAY geçiyor.

1.Küme:

3.Grup: Anadolu FK Bay olduğu için sezonu kapatmış oldu. Diğer temsilcimiz Cerrahspor, İnegöl’de Hacivatspor ile son maçına çıktı. Karşılaşma 1 – 1 berabere bitince temsilcimiz ligi 3. sırada bitirmiş oldu. Cerrahspor topladığı 30 puanla kulüp rekorunu kırmış oldu.

4. Grup: Yenicespor son hafta bay olduğu için sezonu tamamlamış oldu. Gençlergücü son hafta maça çıkmadığı 3 – 0 hükmen kaybetmiş oldu. Bu sebeple bu grupta temsilcilerimizin maçı yoktu. Lig sonunda Yenicespor ligi 6. sırada, Gençlergücü ise 7. sırada bitirmiş oldu.