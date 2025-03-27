Son haftalarda inişli çıkışlı sonuçlar alan İnegölspor için Fethiye maçı ayrı bir önem taşıyordu. Çünkü bu zamana kadar 2 sezonda 3 kez karşılaşan 2 takım arasında kazanan çıkmamıştı. En azından bizim 3 haftadır kazanamama rakibinde iddiası olmayışı açıkça bizi bu doğrultuda umutlandırmıştı.

Aslında maça da iyi başlamıştık. Rakipten fazla topla oynayan önde basan ve oynadığımız sistem gereği topun daha çok bizde kaldığı bir ilk yarı izledik. Bu devrede Mustafa Mete Tetik net 3 pozisyon buldu. Aslında son vuruşu iyi olmasına karşı bu anlarda şanssızdı. Bulduğumuz gollük anları Fatih ya da İbrahim Can yakalasa bana göre maç daha da erken bitebilirdi. Buda bize nazarlık oldu. Oyundan düştüğümüz anlarda ise Fethiye kalemizi yokladı ama net pozisyon vermedik. Attıkları golde ise ne onlar inanabildi ne de biz. Kaleci Egemen’in kapattığı köşeden gol yememiz, bizi biraz daha ileri gitme anlamında zorlarken, oyuna sonradan giren Hasan Alp’in gayreti ve bireysel çabası ile beraberlik golünü bulmuş olduk. Aslında geçen hafta Beykoz maçında olması gereken bu değişiklik burada yapılınca tutmuş oldu. Hak ettiğimiz bir maçta iç sahada 10. beraberliği toplamda ise 11.kez sahadan 1 puanla ayrılarak bu alanda rekor kırarak beraberlik aboneliği konusunda rekor kırmış olduk.

Bu maçta beni şaşırtan diğer konu ise çok fazla pas hatası yapmış olmamız. Normalde bu kadar top kaybı şu ana kadar yaşamadık. Fakat Fethiye’nin şansına son tercihlerde yaptığımız hatalarda bizim çabuk çıkma anlamında el freni misali hızımız kesildi. Ligde bana göre artık hiç bir kulvarda iddiamız yok. Bu takımın oynadığı ve istediği zaman puan çıkartamayacağı bir rakip yok. Buda enteresan ama bana göre bizim artık yapmamız gereken önümüzdeki sezon planlaması ve geleceğimiz konusunda hamle ile doğru kararlar. Yoksa maç maç alınan sonuçlar oyuncuların bireysel çabaları artan performanslar ya da düşen oyun kalitesi. Bunlara fazla takılmamız sadece günümüzü kurtarır. Başkada bir şey katmaz. Ama net olan bir durum var ki özellikle bu maçtaki boş tribünler bize şunu da anlattı. İşimiz bu süreçten sonra öyle kolay olmayacak gibi.