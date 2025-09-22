Ligde 5 hafta geride kaldı ve biz bu sürede 3 galibiyet 2 mağlubiyet aldık. Kaybettiğimiz 2 maç bana göre kadro ve mali olarak rakip olmadığımız Batman ve Urfa’dan geldi.

Kazandığımız 3 maç ise Karacabey, Karaman ve Kastamonu deplasmanları. Yani kazanmamız gereken maçları kazandık. Hele ki geçen hafta şanssız bir şekilde iç sahada kaybedilen bir maçtan sonra Kastamonu deplasmanında alınan 3 gollü galibiyet bizim için oldukça kritik oldu.

Gelelim maçın öyküsüne. Takımı son günlerde yapan rakip aslında. İsim bazında baktığımızda bu lig için bir tık fazla olan isimlerden kurulmuş. Fakat sezon kampı süresi, takım uyumu sorunu onları etkilemiş. Buna rağmen maça iyi başlayan Kastamonu takımı oldu. Biz ise sanki biraz yorgun, sanki biraz durgun gibiydik. Onlar pozisyon kovalarken, biz fazlaca bireysel hatalar yaptık. Galiba bugün işler istediğimiz gibi olmayacak derken penaltı imdadımıza yetişti. Savunma arkasına çabuk sarkan Enes’in düşürülmesi ile bulduğumuz penaltıyı Yasin gole çevirince maçta ortak hale geldi. Yediği gol sonrası adeta sahada kimlik bunalımı yaşayan rakibe karşı daha fazla basmaya başladık. Onları hataya zorladık. Hatta bu dakikadan sonra önce durdurduk, sonra vurduk desek abartmış olmayız.

Birazda tabi biz verdiğimiz pozisyonlarda yaptığımız hataları konuşacak olursak, rakibin her iki kanada attığı uzun ve yüksek toplarla pozisyon bulduğunu ve biz bu anlarda müdahalede geç kalınca zor anlar yaşadığımızı söyleyelim. Bunun diğer maçlarda olmaması adına çaba göstermemiz şart.

Takımın geride kalan 4 haftaya yüksek tempoda futbol oynaması iyi pas yapması ve rakibe top vermemesi belki tribünde olan taraftar gibi bizimde hoşumuza gidiyor. Fakat kadro derinliği kısıtlı olan bu takımın bunu devamlı sürdüremeyeceğini bilmek gerek. Buda bu maçlardan biriydi.

Kısaca attığımız gollerde doğru asistler ve rakibi bitirici darbe ile oyundan koparma adına net işler yaptık bazen bu olmayabilir. Burada da hazırlıklı olmak gerekiyor ama net olan bir şey var oda takım olma yolunda önemli mesafeyi geçtik ve en önemlisi takımda herkes iyi niyetiyle mücadele ediyor ki en önemlisi de bu. Yoksa skor anlamında her türlü sonuç olacaktır. Mümkünse sahadaki bu karakterimizi yitirmeyelim.