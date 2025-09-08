Son oynadığı 3 resmi maçını kazanan İnegölspor'da tam manasıyla ‘Neşeli Günler’ yaşanıyor.

Hafta içi kupada Ezine engelini geçen, hafta sonu da Karaman deplasmanında 3 puanı 2 golle alan temsilcimiz de hem ortaya konan futbol hem de yeni takım olma sebebiyle uyum sorununu çözmesi bizim için gelecek maçlar adına ümit vermiş oldu. Maça Karacabey maçını kazanan kadroyu bozmayarak başlayan teknik heyetin hamlesinin tutacağı daha maçın başlarında ortaya konan oyunla sonucun lehimize döneceğini hemen hissetmiştik ki, kullanılan köşe vuruşunda Kerem’in harika kafa golüyle öne geçmiş olduk. Akabinde ev sahibi takımın bir kaç ciddi girişimini savuşturan ekibimiz bulduğu boş alanlar ile de gollük pozisyonlar buldu. Belki daha erken bitecek bir maç zaman zaman gerilmemize neden oldu. Bu da doğal. Çünkü Karaman takımı da risk almaya başlamıştı. Burada da altını çizelim; bizim bireysel hatalar yaparak onları umutlandırdığımızı söyleyelim. Bizim için iyi olan şeyler ise sahada üstün bir mücadele göstermemiz temaslı ve baskılı bir oyun anlayışı ile mücadele etmemiz ve koşan bir takım olma avantajını rakibe basarak oyun kurmasını engellememiz bu işi de özellikle orta saha oyuncularımızın bu karşılaşmada bu anlayışı çok iyi yapmaları ilk haftadan beri söylüyoruz; uçak bir takım olmasakta kağnı gibide değiliz. Bana göre futbolun doğasını harekete geçirip sonuca gitme mücadelesi verip, bunda da başarılı oluyoruz. Ekstra olarak bu maçta Kerem ve Taner’i kutlamak gerek. Farkındalıklarıyla bir adım öne çıktılar ama unutmadan söyleyelim oyuna sonradan giren oyuncuların bir ekstresi olmadı. Hatta değişiklerden sonra sahada yürümekte zorlanan ev sahibi ekip kendi bile şaşırdığı şekilde pozisyonlar buldu. Umarız kulübede en kısa sürede hamle adına teknik heyetin yardımcısı olur diyelim.

Şimdi önümüzde zorlu 3 maç var. İlki içerde Urfa, sonrası deplasman Kastamonu ve iç saha Muğla. Bu maçlardan bize gerekli puan yada puanlar alabilir miyiz? Neden olmasın. Yapmamız gereken ise sadece rakipten çok mücadele etmek ve sahada terimizin son damlasını bırakmak gerisi ise zaten kendiliğinden gelecektir.