Maç öncesi Teknik Direktör İbrahim Dağaşan'ın istifası ile sarsılan İnegölspor'da kuşkusuz Altay maçı daha gizemli hale gelmişti.

Aslında beklenen bu gelişme zamanlama açısından başka manalar içeriyordu ki buda hem hoca hem yönetim penceresinden bakıldığında herkes kendine göre haklıydı. Altay'ın düşme endişesi bizim bu girdap düşüncelerle çıkılan maça konuk takım iyi başladı. Biri direkten dönen birinde ise kaleci Egemen'in çıkardığı 2 net pozisyon var ilk yarıda. İzmir ekibi 5 korner kullandı. Biz ise 1. Bu istatistikler açıkça maç sonucuyla ilgili bizi farklı duygulara soksa da 2.yarı sahada bambaşka bir İnegölspor vardı. Soyunma odasında ne olduysa takım bir anda uçak moduna geçti ve rakibi kendi yer alanında hapsederek atak üstüne atak tazeledi. Bütün bu iyi oyun akabinde net pozisyonlarda hem Fatih hem İbrahim Can ile sonuç alamadık. Aslında tempoyu artırırken oyundan düşen oyuncularımız vardı ama teknik heyet maalesef bizim gibi oyunu izleyerek ecel teri dökmemize neden oldu. Kulübede Hasan Alp gibi Mustafa Mete gibi oyuncular dururken değişiklik yapılmadı. Hatta oyundan son dakikalarda alınan Fatih aşırı tepki göstererek kulübeye veryansın etti. Takımda 3 oyuncu sezon sonu serbest kalıyor. Bunlardan biri Fatih. Bize gelecek sezonla ilgili oyuncuları görmemiz için süre almayan ya da alamayan futbolcuları oynatmamız lazım, yoksa gidecek olanlar hepsinin niyeti kendine oynamak. Aradığımız golün oyunun son bölümlerinde gelmesi maça gelen taraftarlarımızın büyük sevinç yaşamasına neden oldu ama golde Alican'ın ince pasında İbrahim'in klas dokunuşunu es geçmeyelim. Bu maçta 2 farklı karakter ortaya koyan İnegölspor 2.yarıdaki istekli karakterin meyvesini 3 puanla alarak ligi de kendi adına bitirirken Altay'ı da 3.lig yolculuğuna çıkartmış oldu. Kalan 3 maçta ise bana göre kaleden başlayarak ileri uca kadar oynamayan yada önümüzdeki sezon planlamada olması beklenen oyuncuların oynaması gerek. Çünkü şu anki durum gelecek adına bizim için hiçte iç açıcı görünmüyor.