TÜİK rakamlarına göre Türkiye genelinde haziran ayında 83 bin 636 adet konut satışı gerçekleşti. Türkiye genelinde konut satışları haziran ayında bir önceki aya göre %26, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %44 azalmış oldu. Yapay zeka ve büyük veri analizi kullanarak gayrimenkul değerlemesinde en güvenilir sonuçlara ulaşan Endeksa’nın verilerine göre; Türkiye genelinde haziran ayı itibarıyla konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı %110 seviyesinde gerçekleşirken, Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 19 bin 653 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 539 bin 680 TL ve konut yatırımının geri dönüş süresi 16 yıl oldu. Haziran ayında en çok konut satışının olduğu ilk 30 il içinde yıllık değer artışı en yüksek olan iller sırasıyla Hatay, Ankara ve Ordu oldu.

Türkiye genelinde haziran ayında 83 bin 636 konut satışı gerçekleştirildi. Türkiye genelinde konut satışları haziran ayında bir önceki aya göre %26, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %44 azalmış oldu. Yapay zeka ve büyük veri analizi kullanarak gayrimenkul değerlemesinde en güvenilir sonuçlara ulaşan Endeksa’nın verilerine göre; Türkiye genelinde haziran ayı itibarıyla konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı %110 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 19 bin 653 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 539 bin 680 TL ve konut yatırımının geri dönüş süresi 16 yıl oldu.

KONUT SATIŞLARINDA İSTANBUL İLK SIRADA

Haziran ayında konut satışlarında İstanbul 13 bin 578 konut satışı ve %16 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 7 bin 325 konut satışı ve %9 pay ile Ankara, 4 bin 503 konut satışı ve %5 pay ile Antalya izledi. Endeksa verilerine göre haziran ayı sonu itibarı ile İstanbul’da konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı %95, ortalama konut metrekare satış fiyatı 30 bin 750 TL, ortalama konut fiyatı 3 milyon 960 bin TL oldu. Ankara’da konut fiyatları son bir yılda %123 artış gösterdi, ortalama konut metrekare satış fiyatı 15 bin 505 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 15 bin 650 TL. Antalya’da ise yıllık değer artışı %103, ortalama konut metrekare satış fiyatı 28 bin 513 TL, ortalama konut fiyatı 3 milyon 421 bin 560 TL.

Endeksa verilerine göre, haziran ayında en çok konut satışının olduğu ilk 30 il değerlendirildiğinde yıllık değer artışı en yüksek olan iller ise sırasıyla Hatay, Ankara ve Ordu. Hatay’da konut fiyatları son bir yılda %152 artış gösterdi, ortalama konut metrekare satış fiyatı 14 bin 243 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 221 bin 908 TL, Ankara’da konut satış fiyatlarında değer artışı %123, ortalama konut metrekare satış fiyatı 15 bin 505 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 15 bin 650 TL, Ordu’da konut satış fiyatlarında değer artışı %112, ortalama konut metrekare satış fiyatı 15 bin 147 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 44 bin 845 TL oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI %51 ARTIŞ GÖSTERDİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları haziran ayında bir önceki aya göre %51 artıp, bir önceki yılın aynı ayına göre %67 düşüş göstererek 13 bin 463 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %16 olarak gerçekleşti.

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 77 BİN 889 OLDU

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %42 azalarak 25 bin 886 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %31 oldu. İlk el konut satışları 2023 Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %23 azalarak 171 bin 158 olarak gerçekleşti.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI %13 AZALDI

İkinci el konut satışları haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %27 oranında azalarak 57 bin 750 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %69 oldu. İkinci el konut satışları 2022 yılında bir önceki yıla göre %24 düşüşle 394 bin 621 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA YAPILAN KONUT SATIŞLARINDA İLK SIRAYI ANTALYA ALDI

Yabancılara yapılan konut satışları haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %17, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %70 azalarak artarak 2 bin 625 oldu. Haziran ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %3 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 4 bin konut satışı ile Antalya aldı. Antalya’yı sırasıyla 760 konut satışı ile İstanbul, 223 konut satışı ile Mersin izledi.

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