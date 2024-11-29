Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ı ziyaret etti.

SAKARYA (İGFA) - Bayraktar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bürokratları, ilçe belediye başkanları, il müdürleri ve Büyükşehir bürokratları yer aldı.

Raylı Sistem'in ilk etabı

Başkan Yusuf Alemdar, ziyarette Bakan Uraoğlu'na Sakarya'da yapılması planlanan ve devam eden ulaşım projelerine dair sunum yaptı. Alemdar sunumda şehrin merkez ulaşımına nefes olacak, proje ihalesi yapılan Kampüs-Sakarya Stadyumu Raylı Sistem Hattı'nın detaylarını paylaştı.

Şehir Hastanesi Bağlantı Yolu

Görüşmedeki önemli gelişmelerden biri de Sakarya Şehir Hastanesi Bağlantı Yolu Projesi'nde kaydedildi. Bakan Uraloğlu, hastaneye ulaşımı sağlayacak bağlantı yollarının proje çalışmalarının başlatılmasını söyledi. Başkan Alemdar ise Bakan Uraloğlu’nu talimatıyla şehir hastanesi bağlantı yolları için proje çalışmalarınahızla başlatacaklarını açıkladı.

Proje çalışmaları başlıyor

Sakarya’ya destekleri için Bakan Uraloğlu’na teşekkür eden Başkan Alemdar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Alemdar, buluşmada raylı sistem hattı ve şehir hastanesi bağlantı yolları başta olmak üzere şehrin ulaşım projelerini Bakan Uraloğlu ile paylaştı. Alemdar, “Ulaşım projelerimize gösterdiği yakın ilgi için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Raylı sistem hattıyla ilgili proje süreci devam ediyor. 2025 itibariyle Şehir Hastanemiz de inşallah hizmete başlayacak. Sağlık kampüsüne ulaşım için plan ve hazırlıklarımızı paylaştık. Sayın Bakanımızın da belirttiği gibi Şehir Hastanesi bağlantı yolları için proje çalışmalarımızı başlatıyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum. Ulaşım alt yapımıza güç katacak projelerimizin şehre ivedilikle kazandırılması için gayretle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye Yüzyılı vizyonu

Başkan Alemdar, “Sakarya 16 ilçesi, denizi, mavisi ve doğal güzellikleriyle ülkemizin incisi bir şehir. Aynı zamanda sanayisi ve tarımıyla ülke ekonomisine güç katan bir şehir. Biz Sakaryamızla alakalı geleceği de düşünerek çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bunlardan birisi kentsel dönüşüm alanında yapılacak çalışmalardır. Aynı zamanda yeni ulaşım aksları ve altyapısıyla şehrimizi geleceğe hazırlamak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade etmiş olduğu Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Bakan Uraloğlu’ndan başarı temennisi

Sakarya’da olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Şehrimizin kalkınması ve yarınları için birlikte yapacağımız çok iş var. Bugün de karayolu ve demiryolu yatırımlarımız, liman ve otoyol projelerimizle ilgili fikir alışverişinde bulunduk.Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar’a çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.