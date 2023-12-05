Rusya ve Ukrayna arasında geçen savaş sonrası enerji ulaşımı sıkıntısı yaşanması sebebi ile devletler petrol aramaya başladı.

Petrol ile ilgili son zamanlarda Türkiye müjdeli haberleri sırası ile vermeye devam ediyor. Yeni yapılan bir petrol keşfi herkes ile paylaşıldı.

Çin’in Hongde bölgesinde iyi korunmuş ve kapsamlı ve 100 milyon tondan fazla rezerve sahip petrol sahası keşfi yaptığını duyurdu. Bölge ise zorlu jeolojik bir oluşuma sahip. 2021 senesinden bugüne kadar, üç boyutlu sismik teknoloji sayesinde bölge aranıyordu. 23 adet açılmış kuyudan verimli petrol akışı elde edildi.

Niu Xiaobing bulunan petrol ile ilgili açıklamalar yaptı

Xioaobing “ Açılmış kuyulardan üç tanesi 100 tonu aşmaktadır. Changqing Oilfield şirketi bu zaman kadar 50,24 milyon ton rezerve sahip petrol buldu. Ayrıca bu bölgede tekrar 56,2 milyon ton rezerve sahip petrol buldu. Ham petrol günde 504 ton, senede ise 500 bin tona ulaşmıştır” dedi.