‘Dünya Sürdürülebilir Taşımacılık Günü’ kapsamında açıklamalarda bulunan Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, “2025 yılında filomuzdaki elektrikli araç sayısı 125’e çıkacak. Bu araçlarla 3,8 milyon kargo teslim edilecek, 1,9 milyon kilometre yol yapılacak. Ayrıca bu sayede yıllık 975 bin ton karbon salımının önüne geçilecek ve 140 bin ağaca eş değer fayda sağlanacak” dedi.

Sürdürülebilirlik konusunu bütünsel bir yaklaşımla ele alan ve sıfır atık projeleri, elektrikli araç yatırımları ve yeşil teknoloji kullanımı gibi bir dizi çalışma yürüten Sürat Kargo, 2025 yılında filosundaki elektrikli araç sayısını 125’e çıkaracak. Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, “Çevresel sorumluluk bilinciyle sürdürülebilirliği odak noktamız haline getiriyoruz. Sürdürülebilirlik dendiğinde ilk akla gelen elektrikli araçlar. Biz bu konuda yatırımlarımızı sürdürürken, onun öncesinde de planlamalarımızı en az kaynak tüketecek şekilde yapıyoruz” dedi.

’Dünya Sürdürülebilir Taşımacılık Günü’ kapsamında açıklamalarda bulunan Oğuz, “İklim değişikliği, enerji kıtlığı ve doğal kaynakların bilinçsiz tüketimi, gezegenimizin limitlerini her geçen gün zorluyor. Günde 600 binden fazla adrese ve milyonlarca müşteriye hizmet sunan Sürat Kargo olarak, doğa ile uyumlu bir gelecek oluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Cem Oğuz, şirketin elektrikli araç yatırımlarıyla ilgili olarak da şu bilgileri verdi:

"Birleşmiş Milletler’in (BM) belirlediği karbon azaltımı hedeflerine ulaşabilmemiz için 2.6 trilyon ağaç dikilmesi gerekiyor. 1 ton kargo kara yoluyla 1 kilometre mesafeye iletildiğinde yaklaşık 8 gram karbondioksit emisyonu ortaya çıkıyor. Türkiye’nin 2053 net sıfır hedefini dikkate aldığımızda lojistik faaliyetleri kaynaklı emisyonların önemi daha da çok artıyor. Bu açıdan baktığımızda sektörümüzün üzerine büyük sorumluluklar düşüyor. Şirket olarak iş süreçlerimizi çevreye duyarlı ve gelecek nesillere karşı sorumluluk bilinciyle sürdürüyoruz. Türkiye genelinde hizmet verecek elektrikli araç filomuzu 2025 yılında 125 araca çıkararak bu hedef doğrultusunda önemli bir adım atmayı planlıyoruz."

Kargo şubeleri şarj istasyonu olacak

Ulusal kargo firmaları içinde Sıfır Atık belgesi alan tek firma olduklarının, 800 şube ve 8 bin personel ile Sıfır Atık Projesi’ni uyguladıklarının altını çizen Oğuz, şubelerinin aynı zamanda elektrikli araç şarj noktaları olacağını vurguladı. Cem Oğuz, “Sürat Kargo’nun yaklaşık 800’e yakın noktasının uygun olanlarının önüne elektrikli araç şarj istasyonları koyuyoruz. Gündüzleri müşterilerimiz orada araçlarını şarj edebilecek gece de biz kendi araçlarımızı şarj edeceğiz. Bir sonraki aşamada da aktarma merkezlerimizin uygun olanlarında güneş panelleri kurmaya başlayacağız” şeklinde konuştu.

140 bin ağaca eş değer fayda

Yapılan açıklamaya göre, şirketin 2025 yılında devreye gidecek 125 elektrikli aracı ile 3,8 milyon kargo teslim edilecek, 1,9 milyon kilometre yol yapılacak (dünyanın etrafını 47 bin defa dolaşacak). Ayrıca bu sayede yıllık 975 bin ton karbon salımının önüne geçilecek ve 140 bin ağaca eş değer fayda sağlanacak.