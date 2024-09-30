Türk Telekom uygulaması üzerinden mobil, evde internet, ev telefonu ve Tivibu aboneliklerine yönelik işlemleri gerçekleştirebilen kullanıcılar; fatura ödeme, TL yükleme, kredi kartı ile paket satın alma ve otomatik ödeme talimatı işlemlerini de yine uygulama üzerinden gerçekleştirebiliyor. Haziran itibarıyla son bir yılda Türk Telekom uygulaması ve Online İşlemler web platformu tekil kullanıcı ?sayısı 30 milyona ulaşırken uygulamada kayıtlı kart sayısı yıllık bazda yüzde 35 artarak 10 ?milyonu geçti.?

Türkiye’nin önde gelen bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, müşteri deneyimini odağına alan yaklaşımıyla ihtiyaç ve beklentilere yönelik ürün ve hizmetler geliştirmeye devam ediyor. Türk Telekomluların hayatını kolaylaştıran, güncelleme ve yeniliklerle geliştirilen Türk Telekom uygulamasına ilgi artıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden “Türk Telekom olarak Türkiye’nin dijital dönüşümünde öncü rol oynamaya devam ediyoruz. Bu kapsamda müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için mobil uygulamamızı geliştiriyor ve yeniliyoruz. Son 1 yılda uygulamaya kaydedilen kart sayısının yüzde 35 artması müşterilerimizin Türk Telekom uygulamasına olan güvenini ortaya koyuyor. Uygulamayı indiren kullanıcı sayısı verileri de mobil uygulamamızın müşterilerimiz için ne kadar fayda sağladığını gözler önüne seriyor. Müşteri memnuniyetini ön planda ?tutarak geliştirdiğimiz Türk Telekom uygulamasında müşterilerimizin sadece güvenle işlem yapabilmelerine değil ayrıca zamandan tasarruf edebilmelerine de olanak sağlıyoruz” dedi.

Türk Telekom uygulamasına kayıtlı kart sayısı son 1 yılda yüzde 35 artarak 10 milyonu geçti

Türk Telekom müşterileri uygulama ile mobil, evde internet, ev telefonu ve Tivibu ?aboneliklerine yönelik çok sayıda işlemi yapabiliyorken fatura ödeme, TL yükleme, kredi kartı ile paket satın alma ve otomatik ödeme talimatı işlemlerini de gerçekleştirebiliyor. Haziran itibarıyla son bir yılda Türk Telekom uygulaması ve Online İşlemler web platformu tekil ?kullanıcı ?sayısı 30 milyona ulaşırken uygulamada kayıtlı kart sayısı yıllık bazda yüzde ??35 artarak 10 ?milyonu geçti.? 85 milyon indirilme sayısına ulaşan uygulamada kayıtlı kart sayısı ve kullanıcı sayısının artması bekleniyor.

Kullanıcılar, uygulamadaki kayıtlı kartlarıyla; mobil aboneliklerine dair fatura ödeme, paket satın alma ve TL ?yükleme gibi birçok işlemi yapabiliyor?. Ayrıca kullanıcılar kampanya ve taahhüt bilgileri ile tarife ve paket bilgilerini görebilme ve değişiklik yapabilme, ?kalan kullanımlarını sorgulama, fatura detaylarını inceleyebilme, güvenli internet profil değişikliği ?ve yeni abonelik gibi pek çok işlem gerçekleştirebiliyor. Ek olarak mobil, ev interneti, ev telefonu ve Tivibu ürünlerine ait hesapları arasında geçiş sağlayabiliyor.

Yapılan açıklamaya göre; Türk Telekom mobil müşterileri uygulamada yer alan Sil Süpür ile GB, dakika ve Muud Premium gibi her hafta yenilenen hediyelerin de dâhil olduğu ?sürprizlerden faydalanıyor. Ayrıca müşteriler yine uygulamada bulunan Bana Özel ve mağaza alanından kullanım ve ihtiyaçlarına yönelik kendilerine sunulan tekliflerle avantajlı kampanya ve paketlere sahip olurken, Bi’ Dünya Fırsat ile popüler ?markalarda indirimler ve ayrıcalıklar elde edebiliyor.