Türk ve Japon müteahhitlik firmaları arasında iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) organizasyonunda düzenlenen 7. Türkiye- Japonya Uluslararası İnşaat İş birliği Konferansı gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - Türk müteahhitlerin yerel pazar bilgisi ve girişimcilik yetenekleri ile Japonya’nın finansman imkanları ve teknolojisinin yaratacağı sinerji ile üçüncü ülkelerde somut iş birliklerinin artırılmasını hedefleyen 7. Türkiye- Japonya Uluslararası İnşaat İş birliği Konferansı gerçekleştirildi. Ukrayna’nın yeniden inşası ve Afrika ülkelerinde iş birliği fırsatlarının ele alındığı iki farklı oturumda ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) organizasyonunda İstanbul’da düzenlenen konferansa 22 Türk ve 29 Japon firma katılarak ikili görüşmeler gerçekleştirildi. Konferansta Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ile Japonya Arazi, Altyapı ve Turizm Bakan Yardımcısı Amakawa Hirofumi arasında 3. ülkelerde inşaat alanında iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik bir mutabakat zaptı imzalandı.

Her iki ülkenin kamu temsilcileri ve müteahhitlik firmaları yetkilerinin katılımıyla gerçekleştirilen konferansın açılış konuşmalarını Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Japonya Arazi, Altyapı ve Turizm Bakan Yardımcısı Amakawa Hirofumi, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanvekili Başar Arıoğlu ve Japonya Yurtdışı İnşaat Birliği (OCAJI) İcra Kurulu Başkanı Kawata Hiroki yaptı.

“UKRAYNA’DA İŞ BİRLİĞİYLE 3 ÜLKEYİ DE KALKINDIRMAYI HEDEFLİYORUZ”

Konferansın açılışında konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, “Türkiye, Japonya ile müteahhitlik alanında tarihî bir başarıya sahip. Japon firmalarıyla Dubai, Katar, Irak, Basra, Türkmenistan gibi yerlerde başarılı ortak projeler yürüttük. Hem ülkeler hem de iş alanları farklı olsa da Türkiye ve Japonya, birlikte çalışmak konusunda istekli ve uyumlu. Diplomatik ilişkilerimizin 100. yılında büyük hedeflerimiz var. Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakerelerini şu anda gerçekleştiriyoruz. Japonya'nın ülkemizde yaklaşık 4 milyar dolar yatırımı var ve bu tutarın artırılması amacıyla yapılan anlaşmaya yatırım bölümünü eklemeye çalışıyoruz. Türkiye, Afrika'da yetkinliğini ve riskli coğrafyalarda iş yapabilme kabiliyetini dünyaya göstermiştir. Bugün Ukrayna'da savaş sırasında projeler gerçekleştirerek bunu bir kez daha ispatlamıştır. Japonya'nın sahip olduğu teknolojik avantaj, finans gücü ve kalite ile Türkiye'nin deneyimi bu coğrafyalarda birleşmeli. Birlikte Ukrayna'yı yeniden inşa edip ekonomik olarak üç ülkeyi de kalkındırmayı hedefliyoruz” dedi.

‘GÜÇLÜ YÖNLERİMİZİ BİRLEŞTİREREK ORTAK İŞLER YAPMAK İSTİYORUZ’

Japonya Arazi, Altyapı ve Turizm Bakan Yardımcısı Amakawa Hirofumi konuşmasında, “Bu yıl, Türkiye ve Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. Yılını kutluyoruz. Son yıllarda iki ülke arasındaki bağlar, güzel inşaat projeleri ile güçleniyor. Japonya-Türkiye İnşaat Sektörü Konferansı'nın amacı, Japon ve Türk firmalarının iş birliği yaparak birbirinin güçlü yönlerinden yararlanıp, üçüncü ülkelerde daha fazla proje üstlenmektir. 2015 yılında bir mutabakat zaptı imzalamıştık. Bugün de yeni bir mutabakat zaptı imzalıyoruz. Japonya-Türkiye arasındaki iş birliğini artırmak istiyoruz. Japonya'daki şirketler doğal afet, inşaat ve kalite kontrolde tecrübeli. Türk firmalar ise Orta Asya ve Afrika konusunda deneyimli ve insan kaynakları konusunda güçlü. Bu güçlü yönleri birleştirerek ortak işler yapmak istiyoruz. Bugün, Ukrayna ve Afrika'da yürütülecek ortak projeler hakkında toplantılar gerçekleştirilecek. Bu çalışmalar, iki ülke için de ekonomik kalkınma sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.