Erdursun’a göre, vergi affı süreci de yakın zamanda netlik kazanacak.

Bakanlık, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi sürdürürken, aynı zamanda tahsilatları hızlandırma amacıyla çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda. Ödemelerini gerçekleştiremeyen mükelleflerin borçları haciz yoluyla tahsil edilirken, ödeme gücü bulunmayanlar için yeni yapılandırma seçenekleri gündeme geliyor.

Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Erdursun, özellikle ödenmesi artık mümkün görünmeyen borçlar için kapsamlı bir yapılandırma paketinin hazırlandığını belirtti. Söz konusu düzenlemenin Bağ-Kur borçlarını kapsayıp kapsamayacağı ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Erdursun, mevcut borçlara ilişkin yapılandırma beklentisinin sürdüğünü ve kısa vadede birçok mükelleften tahsilat yapılacağını ifade etti. Ancak ödeme kabiliyeti olmayanlar için af ve yeniden yapılandırma alternatiflerinin devreye alınacağını söyledi.

Bağ-Kur’luların durumu da gündemdeki önemli başlıklardan biri. Erdursun, geçmiş yıllarda olduğu gibi bazı Bağ-Kur borçlarının silinebileceğini ya da daha düşük tutarlardan yeniden yapılandırma hakkı tanınabileceğini dile getirdi. Özellikle 1 Mayıs 2021 öncesine ait borçların daha önce silindiğini hatırlatan Erdursun, bu döneme ait borçların brüt asgari ücretin %34,5’i üzerinden günlük 299,06 TL ile ihya edilebildiğini vurguladı.

Gözler şimdi 1 Mayıs 2021 sonrası döneme çevrildi. Bağ-Kur’lular, geçmişte olduğu gibi bu döneme dair borçlar için de yeni bir silme ya da ihya düzenlemesinin gelip gelmeyeceğini merakla bekliyor.