Vestel, mobilite pazarına yönelik geliştirdiği yerli batarya enerji depolama sistemini faaliyete geçirdi. Sistem, Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bulunan SARAR Outlet tesislerinde kuruldu.

Gelecek dönemde üssel büyüme beklediği mobilite pazarına yönelik faaliyetlerini yoğunlaştıran Vestel, Türkiye’de ilk olduğu belirtilen yerli batarya enerji depolama sistemini devreye aldı. Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bulunan SARAR Outlet tesislerinde kurulan ticari ve endüstriyel işletmeler için çözüm sunan enerji batarya depolama sistemi 400kW kapasiteli dört EVC’ye aynı anda kesintisiz enerji sağlıyor.

Dünyada pek az EVC arkası kullanım örneği bulunan ve Vestel mühendisleri tarafından geliştirilen sistem 300kWh kapasite ve 200kW güce sahip. Mühendisler tarafından geliştirilen EMS (enerji yönetim sistemi) ile uzaktan kontrol edilebilen enerji batarya depolama sistemi, tesiste bulunan 400kW güç çıkışlı EVC’lere aynı anda aynı performans ile enerji sağlıyor. Vestel’in kurduğu bu ticari ve endüstriyel işletmeler için çözüm sunan enerji depolama sistemi mobilite ekosisteminin dört temel unsuru olan elektrikli araç, DC hızlı şarj ünitesi, batarya ve güneş enerji santrallerini bir araya getiriyor.

Hem güneşten hem de şebekeden yararlanıyor

Hizmete giren batarya enerji depolama sistemi, hibrit olarak solar panelleri vasıtasıyla şarj oluyor, solar panellerin kullanılamadığı durumlarda ise şebekeden şarj olabiliyor.

EVC-Batarya-Solar-Şebeke entegrasyonu sağlanan sistemde güneş panelleri üzerinden depolanan enerji, ihtiyaç duyulduğu anda şebekeye destek vererek elektrikli şarj istasyonlarının kullanılmasını sağlıyor.

Yazılımı ve donanımı tamamen yerli olan ’enerji yönetim sistemi’ ile çalışan batarya enerji depolama sisteminde, tüm teknik veriler uzaktan izlenilebiliyor, bu sayede şarj-deşarj senaryoları değiştirilebilirken, kullanıcı ihtiyaçlarına göre senaryo mod’ları da geliştirilebiliyor.

Sistemde şebekeden alınan güç yüzde 5 seviyelerinde minimize edilerek yüzde 95 bataryanın gücü ile EVC’ler desteklenebilirken, batarya dört adet 400kW’lık EVC ürüne hizmet verebiliyor.

Kullanıcılar yenilenebilir enerjiyi depolamak istiyor

Global mobilite pazarının 2030 yılında, sadece Vestel’in faaliyet gösterdiği elektrikli araç komponentleri, elektrikli araç şarj istasyonları ve enerji batarya depolama çözümleri alanlarında yaklaşık 580 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması bekleniyor.

Günümüzde dünyanın pek çok yerinde güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik depolama çözümleri hızla yaygınlaşıyor. Özellikle Avrupa ülkelerinde gündüz güneş panelleri aracılığıyla enerji depolayan pek çok kullanıcı bulunuyor. Bu kullanıcılar, batarya çözümleri sayesinde biriktirdikleri enerjiyi; akşam evlerinde kullanıyor. Böylece enerji maliyetlerinde önemli tasarruf sağlıyorlar.

Şirket, bu bakış açısıyla dünya kaynaklarını daha verimli kullanmayı sağlayacak çözümler üretiyor. Vestel Mobilite, bugün konut, ticari ve endüstriyel alanlarda, yenilenebilir güneş ve rüzgâr enerjisi santrallerinde, ayrıca telekomünikasyon sektöründe kullanılan enerji depolama sistemleri üretiyor. Verilen bilgiye göre; Vestel hem konut hem de toplu kullanım için pazara ilk olarak 75 kWh ve 300 kWh’lık enerji depolama ürünlerini sunan şirketlerden biri olmuştu. Güneş ve rüzgâr gibi kesintili yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji üretmediği durumlarda, bu kaynakların enerji depolama teknolojileri ile desteklenmesi gerekiyor. Bu ihtiyaca yanıt olarak şirket, 2 ila 5 MWh kapasiteli konteyner boyutunda enerji batarya depolama üniteleri tasarlayıp üretiyor.