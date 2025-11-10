12 haftalık lig panoramasına baktığımızda bazen zor bazen normal bazen de şanssız maçlar oynadık. Puan tablosunun son sırasında yer alan Buca, Kepez, Karaman hatta Beykoz maçları bile bazı bölümlerde bizlere gelgitler yaşattı. Hele ki son oynadığı 4 maçı kazanmış play-off hattına dayanmış Erbaa deplasmanında alınacak 1 puan bile artı sayılabilirdi.

Fakat bizim maça 2 gün kala teknik heyetlerinin istifası bizim için avantaj olacağının sinyalini vermişti ama bu kadar olacağını kimse tahmin etmemişti. Adeta güle oynaya maçı kazandık. 5 gol attık, bir o kadar kaçırdık. Tabi onların durumu bizi bağlamaz. Biz oyun planına sadık kaldık, pas yüzdesini arttırdık. Sadece galibiyeti düşündük ve hak ettiğimiz 3 puanı aldık. Fakat ortada ciddi bir rakip olmadığını aslında isim bazında olsa bile akıllarının sahada olmayan rakip oyuncuları da es geçmek olmaz. Niye söylüyorum; ciddi maçlarımız var. 5 gollü skor bizi aman havaya sokmasın. Kupada 4 golle Sakarya mağlubiyeti ve bay geçen hafta arası sonrası takımın fazla bir şey kaybetmediğini bu maçta gördük.

Orta saha geçen maçlara göre biraz durgundu. Hüseyin’in yokluğunda kanatta görev yapan Taha elinden geleni yaptı, gol attı. Fakat kondisyon anlamında biraz daha çalışması gerek yeteneği ekstra bu tartışmasız. Taner çok çalıştı, girdiği pozisyonları değerlendiremedi. Tam oyundan düştü derken attığı 2 gol hem kendini hayata döndürdü. Hem de bizi tribünde rahatlattı. Bu maçı gol anlamında es geçse de Yasin Ozan görevini yerine getiren isimlerden biriydi. Savunma ve kalemize oyunun büyük bölümünde pek iş düşmedi.

Fakat ara sıra seyirci gazından yüklenmeye çalıştılar. Farkı azaltmayı düşündüler. O ataklarda yerinde müdahalelerimizle ceza alanımızda eriyip gitti. Benim dikkatimi çeken rakibin durumuna rağmen bizim son düdüğe kadar mücadele etmemiz buda bizim göze hoş gelen bir oyun anlayışı ortaya koymamıza neden oluyor. Topladığımız 20 puan da bunun en iyi göstergesi. Çünkü öyle bir takımız ki her hafta aynı oyun, aynı tempo ve aynı isteği ortaya koymamız gerekiyor. Aksi halde takımda 3-4 oyuncu dişliyi biraz durdursa, rakipler anında faturayı bize keser.

Bundan dolayı aynı isteği ve mücadeleyi tekrarlamaktan başka çaremiz yok. İskenderun maçıyla beraber Erzincan, Adana, Elazığ gibi zor maçlar serisi bizi bekliyor. İnanın hiçbir maçta rakip favori değil. Her maç ortada. Sadece biz mücadeleyi bırakmayalım yeter.