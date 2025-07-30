İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 1995 yılında resmî olarak kurulmuş, kâr amacı gütmeyen ve tamamen gönüllülük esasına dayalı bir sivil toplum kuruluşudur.

Kuruluş amacı, savaş, doğal afet, yoksulluk ve zulüm gibi nedenlerle zor durumda kalan insanlara din, dil, ırk ve mezhep ayrımı gözetmeksizin yardım ulaştırmaktır. İHH, kuruluşundan bu yana hem Türkiye'de hem de dünyanın dört bir yanında insani yardım çalışmaları yürütmekte, mazlum ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam etmektedir.

İnegöl'de faaliyet gösteren İHH İnsani Yardım Vakfı İnegöl Temsilciliği, bu uluslararası yardım seferberliğinin yerel bir halkası olarak dikkat çekmektedir. İnegöl halkının destekleriyle çeşitli insani yardım kampanyaları yürüten temsilcilik, dünyanın farklı bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine umut olmakta ve hayırseverlik ruhunu yaşatmaktadır.

Gelin, hep birlikte İnegöl İHH Temsilciliğini daha yakından tanıyalım; onların yürüttüğü çalışmalara, gönüllülük faaliyetlerine ve insanlığa sundukları katkılara birlikte göz atalım. Kim bilir, belki de siz de bu iyilik kervanına katılmak istersiniz.

İnegöl'de faaliyet gösteren İHH İnsani Yardım Vakfı'nın çalışmaları hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bu anlamlı hizmeti daha yakından tanımak adına, vakfın İnegöl Temsilcisi Sayın Turgay Demir'in misafiri olduk.

Kendisiyle gerçekleştirdiğimiz sıcak ve samimi sohbet sırasında, “5 Soruda İHH” başlığıyla vakfın amaçlarını, faaliyet alanlarını, gönüllülük sistemini ve uluslararası yardım faaliyetlerini ele aldık.

1.Kuruluşunuzun temel amacı nedir ve bu amacı nasıl gerçekleştirmeyi hedefliyorsunuz?

Amacımız, yeryüzünde adaletin ve iyiliğin hâkim olması için, evrensel kardeşlik bilinciyle; nerede olursa olsun, muhtaç ve mazlum tüm insanlara ihtiyaç duydukları insani yardımı ulaştırarak, onların onurlu bir yaşam sürmelerine katkı sağlamaktır.

2. Şu anda üzerinde çalıştığınız en önemli proje nedir?

Şu anda üzerinde yoğunlaştığımız en önemli projemiz, en büyük mağduriyetin yaşandığı Gazze için neler yapabileceğimizi ortaya koymak. Bu doğrultuda, Gazze halkına daha fazla destek olabilmek adına var gücümüzle mücadele ediyoruz.

3. Kaynaklarınızı nasıl sağlıyorsunuz?

Kaynaklarımızı, gönüllü bağışçılarımızın destekleriyle oluşturuyoruz. 33 yıllık bir geçmişe sahip olan İHH, bugün dünyanın dört bir yanında güvenilirliğini kanıtlamış, şeffaflığı ilke edinmiş köklü bir vakıftır.

4. Gönüllüler kuruluşunuzda nasıl bir rol oynuyor?

Gönüllü olmak isteyen arkadaşlarımız, istedikleri zaman vakfımıza başvurabiliyor. İHH bünyesinde çeşitli birimlerimiz bulunuyor; gönüllüler, ilgi ve yeteneklerine göre diledikleri birimde görev alabiliyor. Ayrıca maddi ya da manevi destek sağlayarak çalışmalarımıza katkıda bulunabiliyorlar.

5.Bağışlarla ilgili şeffaflık nasıl sağlanıyor?

İHH, resmî ve yetkili kurumlar tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. Ayrıca vakfımızın tüm faaliyet raporları, özellikle yardım programları ve projelere ilişkin belgeler, gerekli görülen her durumda ilgili kişi ve kurumlar tarafından incelenebilir durumdadır.

Yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetlerimiz, dileyen kişi veya kurumlar tarafından yerinde gözlemlenebilir. Çalışmalarımıza katılmak isteyen kişiler, masraflarını kendileri karşılamak kaydıyla sahada gözlem yapabilir, yürütülen insani yardım çalışmalarını doğrudan yerinde görebilirler.

Kendisiyle gerçekleştirdiğimiz sıcak ve samimi sohbet sırasında, “5 Soruda İHH” başlığıyla vakfın amaçlarını, faaliyet alanlarını, gönüllülük sistemini ve uluslararası yardım faaliyetlerini ele aldık. Sayın Demir, verdiği açık, anlaşılır ve içten yanıtlarla bizlere vakfın ne denli güçlü bir misyon taşıdığını bir kez daha göstermiş oldu.

Bu keyifli ve bilgilendirici buluşma için İHH İnegöl Temsilcisi Turgay Demir’e en içten teşekkürlerimizi sunarız. Paylaştığı değerli bilgiler ve gösterdiği misafirperverlik, hem vakfı daha iyi anlamamıza hem de gönüllülük ruhunu daha derinden hissetmemize vesile oldu.