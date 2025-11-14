Süper Amatör: Hafta sonu Bursa’ da oynanacak Türkiye-Bulgaristan milli maçı sebebiyle Süper Amatör maçları Cumartesi ve Pazar oynanmayacak. Maçlar Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe günleri olacak.

B Grubu: Süper Amatör Kümenin yeni takımı temsilcimiz Cerrahspor bu hafta deplasmanda Panayır Güneşspor’a konuk oldu. Yeşil Beyazlılar maalesef bu maçı da kaybederek ligde sonuncu duruma düştü. Cerrahspor evinde hafta içi alt sıralarda yer alan Yıldırım Eriklispor’u konuk edecek. Bu maç Perşembe günü oynanacak. Cerrahspor geçen hafta 2 takviye yaptı. Ancak kadrosu tecrübesiz olduğu için müsabakalarda zorlanıyorlar. Genç oyuncuların yanında 3-4 tecrübeli oyuncu olması gerek.

C Grubu: Lige üçte üç yaparak giren Alanyurt Gençlik bu hafta BAY geçti. Kayıpsız yoluna devam eden Alanyurt Gençlik pazartesi Mudanyaspor’a karşı oynayacak. Mudanyaspor bu yıl lige çok iyi başladı. Rakip Mudanyaspor dörtte dört yaptı. Beraberlik temsilcimiz için iyi sonuç.

D Grubu: Cumartesi günü Kurtuluşspor ligdeki dördüncü maçında deplasmanda Gemlik Kumlaspor ile kozlarını paylaştı. Temsilcimiz bugüne kadar oynadığı maçlarda olduğu gibi yine 1-0 geriye düştü. Ancak çok istekli olan Kurtuluşspor özellikle maçın ikinci yarısında adeta tek kale oynadı ve attığı 2 golle rakibini 2-1 yendi. Bu galibiyet temsilcimize ilaç gibi geldi. Rakibin 3 puanı vardı. Kurtuluşspor Salı günü evinde Yavuz Selim Gençler Birliği ile karşılaşacak. Rakip grubun en çok gol yiyen takımı. Kurtuluşspor, Samet Günhan ve Ömer Demircan gibi iki çok tecrübeli oyuncu ile kadrosunu güçlendirdi. Sarı – Kırmızılı ekip galip gelip düşme hattından çıkabilir.