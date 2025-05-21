İnegöl'ün tarihine damgasını vuran eski Perşembe Pazarı, şehrin sosyal ve kültürel hayatının önemli bir parçasıydı.

Her Perşembe günü kurulan bu pazar, halkın buluşma noktası olarak işlev görüyordu. Hem ticari yönü hem de sosyal atmosferi ile İnegöl’ün köylerinden ve kasabalarından gelen insanların bir araya geldiği, dostlukların kurulduğu bir platformdu. İnsanlar, sadece ihtiyaçlarını karşılamak için değil, aynı zamanda dostluklar kurmak, eski tanıdıklarla bir araya gelmek ve keyifli muhabbetler yapmak için de pazara geliyorlardı. Her bir tezgâh, kendi hikayesini barındırıyor, pazarlıklar sırasında gülüşmeler ve samimi anekdotlar havada uçuşuyordu.

Aşıkların türkü söylediği, kaçamak buluşmaların yeri ve sohbet ettiği bir ortam olarak, yerel kültürün yaşatılmasında önemli bir rol oynadı. Her Perşembe günü büyük bir kalabalığı ağırlarken, diğer günlerde konserler, etkinlikler ve çeşitli fuarlar için de kullanılmaktaydı. Böylece, ekonomik ve kültürel faaliyetlerin bir araya geldiği bir nokta olarak, toplumsal dayanışma ve birlikteliği pekiştirmekteydi. Zamanla, artan nüfus ve şehirleşme sorunları nedeniyle bu alanda ciddi değişimler yaşandı.

Perşembe Pazarı’nın bulunduğu alana büyük bir alışveriş merkezi (AVM) yapıldı. Bu durum, pazarı yeni bir yer arayışına yönlendirdi. Artık Perşembe Pazarı, "Merkez Pazar" olarak bilinen, İnegöl’e yaklaşık iki kilometre uzaklıkta modern bir kapalı alana taşındı.

Her ne kadar zamana yenik düşse de Perşembe Pazarı, hala anılarımızın tazeliğini koruduğu bir yer olarak, kalbimizin bir köşesinde canlılığını taşımaya devam edecektir. İnegöl, mevcut haliyle de güzeldir; ancak eski İnegöl, geçmişin sıcaklığını ve samimiyetini barındıran yapısıyla çok daha güzeldi. Eski Perşembe Pazarı’na, o günlerde yaşanan tüm güzel anılara ve o güzellikleri hatırlatan her öğeye selam olsun!

Eski güzel İnegöl günlerine ithafen.