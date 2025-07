15 Temmuz kalkışmasının ardın tam dokuz yıl geçti. Bu hain kalkışmanın baş hainin ülkemize ve onun kahraman evlatlarına yaptıkları saldırı asla unutulmayacak!

Vatan ve millet uğruna canını seve, seve feda eden aziz Şehitlerimizi saygı, Rahmet ve minnetle yâd ediyoruz! Ve Yüce Milletimize, Devletimize yönelik böylesi hain darbe kalkışmalarına Rabbim fırsat vermesin! Dileği ile bu günün anısına yapılan törenle şehit ve Gazilerimize minnet borcumuzu belirterek, bu ülkenin ekmeğini yiyip suyunu içen ve yaşadığı bu topraklara, üzerinde hür yaşamış milletimize kast eden dış güçlerin uşaklarına da lanet ediyoruz.

Ülkemizin kalkınmasını ve büyümesini istemeyen Türk ve Müslüman düşmanı dış güçlerin her türlü oyunlarını bozan bir şanlı ordumuz ve onun yılmaz bekçisi gençlerimiz top yekûn milletimiz olduğu asla unutulmamalıdır! Bu Vatan düşmanlarının oynadıkları her türlü oyunlarını her zaman boşa çıkaracağımızdan hiç bur gücün ve hainin şüphesi olmasın!

Bu aziz ülke toprakları şehitlerimizin kanları ile yoğrulmuş, uğruna nice canlar verildiği çok iyi bilinmelidir! Ve her zaman böylesi oyunlara karşı önce bizi yaratan Yüce Rabbimize ve sonra da kahraman neslimizin evlatlarına güvendiğimiz çok iyi bilinmelidir.

Yıllarca ülkemiz için oynan oyunlarla, neredeyse her on yılda bir darbe ile ülkemizin ekonomisine de darbe indirip kalkınmamamızı engelleyerek zayıf düşürmeye çalışanlar, her fırsatta bize yönelik terör ve darbeleri sahneye koymaktalar. Ancak kazın ayağının artık öyle olmadığını bir kez daha son yaşanan kalkışma ile öğrenerek bu ülkenin başka milletlere benzemediğinin altını çizmiş oldular!

Umarım artık bu hainler derslerini almıştırlar!

Bu ülke için canını seve, seve veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken bu uğurda savaş veren gazilerimize de şükranlarımızı sunarım! Allhah’hû Teâlâ bir daha böyle acıları bizlere yaşatmasın hainlere de fırsat vermesin!