1985’ten 1990’lı yılların başına kadar köyde birkaç tane halk eğitim kursu açılmıştı. Bugün yaşları 55 – 60 olan dönemin genç kızları bu kurslara katılmış kendilerini geliştirme olanaklarını bulmuştur.

Merhum Hasan Çınar ve merhum Süleyman Güzel’in muhtarlığı döneminde Turizm Derneği, Orman Kooperatifimizin destekleriyle güzel çalışmalara imza atıldı.

1985 – 1986 eğitim öğretim yılında köyde makine nakış kursu açıldı. Muhtar Hasan Çınar dönemindeki kursun usta öğreticiliğini Bursalı Zeynep Bilge (Tümer) yaptı. 8 ay süren kursa yaklaşık 30 öğrenci katıldı. Kurs sonunda toplu sergi açıldı. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zeki Polat’ın imzası ile o yıl İnegöl’de açılan 27 kurstan Hayriye'nin kızları birinci geldi. Usta öğretici Zeynep Bilge’ye merhum Hava Astsubay Hüseyin Çınar’ın evi tahsis edilmişti. Bu kurstan önce de Saadet Öğretmen adında başka bir usta öğretici Hayriye Köyünde dikim giyim kursu açmıştı. Merhum Muhtar Hasan Çınar kendi minibüsüyle kursiyerleri yakın köy kurs ziyaretlerine götürmüştür.

Kurstan kısa süre sonra Süleyman Tümer ile evlenen ve gelinimiz olan Zeynep Tümer; “Her akşam olmasa da sıkça kızlar beni evlerine çağırır, oturur sohbet ederdik. Bursa’da yer olmadığı için akrabam var diye İnegöl’e gelmiştim. Görev yeri olarak bana da Hayriye Köyü çıkmıştı. Evde kalırken sıkça komşum Sevgi Çınar beni yalnız bırakmıyor, bana yardımcı oluyordu. O dönem köy çok kalabalıktı. Sanırım 3 ya da 4 bakkal, iki kahvehane vardı” dedi.

O yıllar yapılan kurslardan en dikkat çekeni dönemin kızlarının katıldığı 1989 yılında açılan traktör kursu olmuştu. Türkiye’de az sayıda açılan bu kursa yaklaşık 20 kızımız katılmış ve hepsi başarılı olup ehliyet almaya hak kazanmıştır. Teorik dersler köy konağımız yapılmış pratik yani direksiyon sınavı Bursa’da yapılmıştı. Bu kursta aynı zamanda Sami Özbay, Fikri Atabay, Kemal Malçok, Bayram Aktaş, Lütfü Şen, Lütfü Malçok da ehliyet alabilmişti.

Daha sonra 1975 – 1980 doğumlu kızlarımızın yer aldığı dikiş – nakış kursu 1993 veya 1994 yılında açıldı. Feriha Yaman’ın açtığı bu kursa 20 öğrenci yer almıştı.

Elde ettiğimiz bilgilere göre yukarıda bahsedilen kurslar köyde açılan ilk kurslar değildi. Çok daha önceleri köyde çeşitli kurslar açılmış, birçok köylümüz bu kurslara yer almıştı. Edinilen bilgilere göre ilk kurs 1960’lı yıllarda açılmıştı. Ali Yılmaz’ın eniştesi İsmail Hakkı Şimşek Öğretmenin açtığı kursta duvar örme, sıva yapma, marangozluk… gibi işler öğretilmişti. Ali Gültekin, merhum Lütfü Şen ve daha nice dönemin genci buradan yetişmişti. Dersler eski okulda veriliyordu. Özellikle inşaat, marangoz branşlarındaki kurslar köylülerime çok fayda sağlamıştır.