Süper Amatör: Şu ana kadar 4 takım üçte üç yaptı. Bu takımların üçü 3. Grupta yer alıyor.

Mudanyaspor ve Mustafakemalpaşa Belediyespor attıkları 14’er golle en golcü takım durumdalar. 8 takım henüz puanla tanışamadı. Lige giren üç takım henüz gol sevincini yaşayamadı. Mudanyaspor, Mustafakemalpaşa Belediyespor ve Panayır Güneşspor kalesinde gol görmedi.

B Grubu: Cerrahspor ligdeki üçüncü maçında sahasında Ovaakçaspor ile oynadı. Temsilcimiz 1-0 geriye düşse de kısa süre sonra beraberlik golünü buldu. Ancak ilk devre bitmeden 4-1 mağlup durumdaydı. İkinci yarı kalesinde beşinci golü gören Cerrahspor sahadan 5-1 yenik ayrıldı. Temsilcimiz Cerrahspor bu hafta deplasmanda Panayır Güneşspor’a konuk olacak.

C Grubu: Kırmızı Beyazlı ekip bu hafta evinde puanı olmayan Yavuz Selimspor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi olmanın avantajını iyi kullanana temsilcimiz maçı 1-0 kazanarak dolu dolu yoluna devam etti. Süleyman Sipahi’nin talebeleri üçte üç yaparak Süper Amatörde kulübün en iyi başlangıcını yapmış oldu. Süleyman Sipahi ve ekibini, sporcuları, yöneticileri tebrik ederim. Umarım sonu da güzel olur. Ligde üçüncü sırada yer alan Alanyurt Gençlik bu hafta BAY geçecek.

D Grubu: Kurtuluşspor Pazar günü Kurtuluş Sahasında 3 puanlı Nilüfer Altınşehirspor ile karşılaştı. Kurtuluşspor bu maçta goller atıp üç puana ulaşmalıydı. Bu amaçla ilk 15-20 dakika daha etkili bir oyun ortaya koydu. Kurtuluşspor bu maçta da 3.bölgede üretken olamayınca maalesef gençlerden oluşan rakibine 3-0 yenildi. Kendi sahasında alınan bu mağlubiyet Kurtuluşspor’a yakışmadı. Müsabaka sonunda Murat Ulu ve ekibi istifa etseler de yönetim kurulu bu istifayı kabul etmedi. Bence iki taraf da doğru olanı yaptı. Kurtuluşspor gerçekten iyi çalışan bir ekip. Sarı Kırmızılı ekip kısa sürede toparlanacaktır. Kurtuluşspor ligdeki dördüncü maçında deplasmanda Gemlik Kumlaspor ile kozlarını paylaşacak. Rakibin 3 puanı var. Kurtuluşspor bu maçta en kötü berabere kalmalı.