Süper Amatör: Süper bu yıl dört grupta mücadele edecek. İnegöl’ den Kurtuluşspor, Alanyurt Gençlik, Cerrahspor bu ligde yer alıyor.

Son 2-3 yıldır bu lige ayrı bir hava katan Orhaniyespor, iki yıl üst üste play-off oynamasına rağmen lige girmedi. Toplam 43 takımın yer aldığı kümede gruplarında ilk 2 sırada bitiren 8 takım play-off’a kalacak. Her gruptan da dörder takım 1.Kümeye düşecek. Kurtuluşspor’da Murat Ulu, Alanyurt Gençlik’te Süleyman Sipahi, Cerrahspor’da da Emre Kocatürk takımın başında olacak.

A Grubu: Bu grupta İnegöl’den bir takım bulunmuyor.

B Grubu: Cumartesi günü Cerrah Sahasındaki maçı bu yıl iddialı kadro kuran ve takımın başına İnegöllü antrenör Güray Şengün’ü getiren Yenişehir Belediyespor 1-0 kazandı. Cerrahspor bu hafta kendisi gibi ilk maçta kaybeden Bursa1326 Futbol Kulübü ile Bursa’da karşılaşacak.

C Grubu: Takımın başına Süleyman Sipahi’yi getiren Alanyurt Gençlik ilk maçını Alanyurt Sahasında ligin yeni, Bursa’nın eski kulübü Altınsabanspor ile oynadı. İyi futbolunu 4 golle süsleyen temsilcimiz lige güzel bir başlangıç yapmış oldu. Ligde üçüncü sırada bulunan Alanyurt Gençlik ilk deplasman maçında Bursa Gençlergücü’ne konuk olacak.

D Grubu: Bu kümede en çok maça çıkan takım olan Kurtuluşspor ilk maçında kendi sahasında Orhangazi İlçesinin yaklaşık 1 asırlık kulübü olan Gençler Birliği ile karşılaştı. Dengede başlayan ilk yarı golsüz bitti. İkinci yarı rakip kale önünde daha etkili olan rakip takımın 1-0 öne geçmesiyle ev sahibi zaman zaman zor anlar yaşadı. Son 15 dakikada gol için arayışa giren Kurtuluşspor müsabakadan 2-3 fark yenik ayrılabilirdi. Karşılaşma 1-0 konuk ekibin galibiyetiyle bitti. Sarı Kırmızılı ekip ligdeki ikinci maçını Bursa’ da Fatihgücüspor ile oynayacak.

Alt Yapılar: İlk hafta alkışlarımız Kurtuluşspor’a. Bu hafta haftalar önce başlayan U 14 ve U 16 gruplarının ilk yarısı bitti. Kurtuluşspor hem U 14, hem de U 16 gruplarında oynadığı toplam 17 maçını kazanarak puan kaybı yaşamadan iki grupta da liderliği ele aldı.