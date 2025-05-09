Süper Amatör Play – Off Grubu: Cumartesi günü sezonun son derbi maçı vardı. Geçen sene 50.yılını geride bırakan Kurtuluşspor ve Orhaniyespor play – off’un son maçında Kurtuluş Sahasında karşı karşıya geldi.

Bu şanlı iki kulübümüz tarihte ilk defa bir resmi müsabakada karşılaştı. Daha önce 2-3 kez İnegöl Kaymakamlık Kupasında birbirine rakip olmuşlardı.

Belki de bu iki ekip en son 1994 yılında İnegöl İlçe Stadında oynanan Kaymakamlık Kupası finali karşılaştı. Gruptaki ilk maçta Kurtuluşspor 7-0 yenerken finalde Orhaniyespor 3-1 yenip kupayı müzesine götürmüştü. Cumartesi günkü maçta ilginç anlar yaşandı. İki tarafta da yaklaşık 10 sporcu eski takımına karşı ilk defa oynuyordu. Gol atan 4 sporcu Ercan, Roben, Şenkan ve Serkan Işık attıkları gollerden sonra eski takımlarına saygıdan dolayı pek sevinmediler. Dostça başlayan maç dostça bitti. Geçen sene de play – off’a kalma başarısı gösteren Orhaniyespor 2-0 öne geçse de sahadan galibiyetle ayrılamadı. 2-0 geriye düşen Sarı Kırmızılı ekip maçtan kopmayıp önce durumu 3-3’ e, ardından da 4-3’ e getirdi.

Kurtuluşspor bu galibiyetle play – off’u üçüncü sırada bitirdi. Ayrıca Kurtuluşspor topladığı 7 puanla play – off’larda en çok puan toplayan İnegöl takımı oluyordu. Hafta içi ilginç ve beklenmeyen bir haber geldi. Play – off’larda 7 puana ulaşan Kurtuluşspor ve Yavuz Selim Gençler Birliği pazar günü Bursa’ da tekrar karşı karşıya gelecek. İznikspor’un 3.Lige terfi etme olanağı olduğu için bu baraj maçı oynanacak. Az ihtimal olsa da İznikspor 3.Lige çıkarsa pazar günkü maçın galibi de Bölgesel Amatör Lige yükselecek. Bu haber Kurtuluşspor camiasını heyecanlandırdı. Hayırlısı olsun.



NOT: Kırmızı renkle yazılan takımlar terfi etme başarısını gösteren takımlardır.