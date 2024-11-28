SÜPER AMATÖR LİGİ

A Grubu: Anadolu FK bu hafta da deplasmanda alt sıralardaki Tirilyespor’u 4-2 yenip üç maçtan 9 puan çıkarmış oldu. Temsilimiz bu hafta Bursa’da Odunlukspor ile karşılaşacak. Rakip Odunlukspor orta sıralarda yer alıyor.

B Grubu: Kurtuluşspor, ligdeki beşinci maçında Bursa’ da lig sonuncusu Eriklispor ile karşılaşacaktı. Ancak maçtan bir önce olumsuz hava sebebiyle saha tel örgülerinin zarar görmesiyle maç iptal edildi. Akhisar Demirspor 6.haftada İnegöl’de lig üçüncüsü Nilüfer Kızılcıklıspor ile puan mücadelesine girdi. Maç 1-1 bitince İnegöl temsilcisi ilk puanına ulaşmış oldu. Kurtuluşspor kendi sahasında lider Burgazspor’u konuk edecek. Akhisar Demirspor, Bursa’da lig dördüncüsü K.Yeşildağspor ile zorlu mücadeleye girecek.

C Grubu: Geçen hafta BAY geçen Orhaniyespor zorlu Mudanyaspor deplasmanında golsüz berabere kaldı. Rakip Mudanyaspor’un üç puana daha çok ihtiyacı vardı. Bence Orhaniyespor’un zor deplasmandan bir puan alması iyi bir sonuç. Alanyurt Gençlik, Bursa’ da Fatihgücüspor’u 2 – 1 yenip peş peşe ikinci galibiyetini almış oldu. Orhaniyespor bu hafta evinde ligde kalma mücadelesi veren Çalıspor ile karşı karşıya gelecek. Alanyurt Gençlik, İnegöl’de Orhangazi temsilcisi Çakırlıspor’u yenme hesapları yapacak.

YENİCESPOR’DAN KRİTİK PUAN

1.KÜME

1.Grup: Yedinci hafta temsilcimiz kendi sahasında Yavuz Selimspor’a karşı mücadele etti. Temsilcimiz 2-2 kalarak önemli bir puana ulaştı. Yenicespor bu hafta BAY geçecek.

2. Grup: Geçen hafta kalesinde 5 gol yiyen Mobilyaspor bu hafta da Çotanakspor’dan 5 gol yedi ve maçı 5-1 kaybetti. Mobilyaspor bu hafta Emekspor ile Bursa’da puan savaşına girecek. Mobilyaspor bu maçı kaybederse ligde kalma açısından durumunu zora sokar.

3.Grup: Doğanspor hafta sonu Barbarosspsor’u İnegöl’de yenme hesapları yapacaktı. Ancak olumsuz hava şartları sebebiyle müsabaka oynanmadı. Doğanspor hafta sonu ligde alt basamaklarda olan Kumyakaspor ile Burgaz’da karşılaşacak.

4.Grup: Moralsiz Cerrahspor bu hafta 3 – 0 hükmen kazanacak. Sekizinci haftada Cerrahspor aynı puandaki Nilüferspor 1987 ile karşılaşacak. İnegöl temsilcimiz bu maçı kaybetmemeli.

5.Grup: Gençlergücü bu hafta yine İnegöl’de oynadı. İnegöl Gençlergücü’nün rakibi Bursa Gençlergücü oldu. Karşılaşmada konuk ekip 1-0 öndeyken yoğun kar yağışı sebebiyle maç tehir oldu. Topladığı 6 puanla 8. sırada olan Gençlergücü, bu hafta 11 puanla 5. sıradaki Hürriyetspor ile karşılaşacak.

Alkışı Hak Edenler: Kurtuluşspor genç takımı Çarşamba günü Bursa’da Hürriyetspor ile Türkiye Şampiyonası gidebilmek için baraj maçına çıktı. 90 dakikası 0-0 biten maçta uzatma dakikalarında yediği gollerle sahadan 2-0 yenik ayrılan Kurtuluşspor, tarihte ilk defa Türkiye Şampiyonasına gidememiş oldu. Maalesef olmadı. Ancak bu heyecanı yaşatan gençleri yine de tebrik etmek gerek.