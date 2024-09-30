Kibar Holding çatısı altında faaliyet gösteren yassı alüminyum sektörünün önde gelen üreticilerinde Assan Alüminyum, sürdürülebilirlik faaliyetleri kapsamında Karbonsuzlaşma Yol Haritası 2050’yi yayınladı. Şirket yol haritası kapsamında karbon ayak izini 2030’a kadar 7 tCO2e/t, 2035’e kadar 3 t CO2e/t ve 2050’ye kadar net sıfır değerine ulaştırmayı hedefliyor.

Assan Alüminyum, son yıllarda hız verdiği sürdürülebilirlik faaliyetlerine devam ediyor. Şirket yüzde 100 iklim etiketli olarak International Finance Corporation’dan (IFC) aldığı 90 milyon dolarlık yeşil kredi desteğiyle hayata geçirilen yatırımlarında üretim kapasitesini artırırken, enerji ve kaynak verimliliğini de beraberinde artırıyor, dolayısıyla karbon ayak izini de azaltmayı hedefliyor. Yenilenebilir enerji yatırımları da şirketin karbonsuzlaşma yolculuğundaki en önemli adımlarından biri. Şirket bu kapsamda, ‘Karbonsuzlaşma Yol Haritası 2050’yi yayınladı. Şirketin yol haritası kapsamında hedefi karbon ayak izini 2030’a kadar 7 ton CO2 eşdeğeri (tCO2e/t), 2035’e kadar 3 tCO2e/t ve 2050’ye kadar net sıfır değerine ulaştırmak.

Bugün küresel emisyonların yüzde 2’sini, bir milyar ton karbondioksit eşdeğeri (1 Gt CO2e) ile alüminyum sektörünün oluşturduğunu vurgulayan Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, sektörün bu oranı sınırlandırmak için önlemler alması gerektiğini belirtti. Bu önlemlerin alınmaması halinde emisyonların, nüfus artışı ve ekonomik gelişmenin etkisiyle 2050’ye kadar hatırı sayılır oranında artacağının öngörüldüğünü söyledi.

Güngör, sektörel karbonsuzlaşma yol haritasında adımları şöyle açıkladı: ’’Düşük karbonlu elektrik enerjisi tedarikine geçiş, geri dönüştürülmüş (ikincil) alüminyum ham maddesinin kullanımının yaygınlaşması, kaynak verimliliği, tüm değer zincirinde düşük karbonlu üretim için yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve bu teknolojilerin 2030 yılına kadar ticarileştirilmesi.’’

Güngör, şirket olarak bu yol haritası üzerinden kendi planlarını oluşturduklarını ve 2025, 2030, 2035 ve 2050 yılları için atmayı amaçladıkları adımları şu şekilde açıkladı: ’’2025 yılına kadar netleşen yol haritamızın ışığında yüksek hurda ve ikincil alüminyum içerikli ürünlerin geliştirilmesi, geri dönüşüm hurda işleme kapasitemizin artırılması, düşük karbonlu birincil alüminyum kullanımımızın genişletilmesi, yenilenebilir enerji kapasitemizin artırılması ve enerji verimliliği projelerinin devamlılığı ilk etapta hedeflerimiz arasında. 2035 yılına kadar 2025 hedeflerine ek olarak pilot elektrifikasyon projelerinin hayata geçirilmesi ve pilot net sıfır ön boyama teknolojileri konusunda gelişim hedefledik.’’