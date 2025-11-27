Ligde 13 hafta geride kaldı ve topladığımız 23 puanla ilk sıraların takımı olduğumuzu gösterdik. Bu sezon bunları yapmamızın mana ve anlamları çok derin.

Haziran ayında konuşulan kulüp zor toparlanır. Bu borç ödenmez. Artık mevzularından play-off hesapları ya da doğrudan 1.Lige çıkma umutları. Tabi bu işin kurmaylarını tebrik ediyoruz. Mesela sezon başı Kani Ademoğlu başaramaz, daha önce yapamadı. Teknik Direktör İsmail Güldüren 5.hafta gider diye toto oynayanların hevesleri kursağında kaldı.

Kabul edelim kazandığımız her maçta herkes sevinmiyor. İçimizde Bizanslılarda var ama gerçek tek kalbin temiz olacak ve çapraz atmayacak. Sonrası zaten kendiliğinden geliyor. İskenderun maçına fazla girmemize gerek yok. Güney ekibi, 22 puanı nasıl topladı, hayretler içindeyim. Bize karşı tek net ve ciddi pozisyonları 85.dakikada. Biz maç başladı, üstünlük kurduk. Sahanın hakimi olduk. Yaptığımız ise herkesin kapasitesini sonuna kadar hilesiz hurdasız kullanması oldu.

Kısaca bu ligin bütün doğrularını yaptık ve kazandık. Tabi maçlar kazanılınca da doğal olarak gider artıyor. Primlerde bunların başında geliyor. Sıcak ve hemen tedarik edilmesi gereken bir nakit durumu. Sezon başında Kaymakam bey ve Belediye Başkanımızın gayretleri yönetimin çabası ile buralara kadar gelindi. Ne var ki Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’den hala bir destek gelmedi. Hatta bırakın desteği, şu ana kadar Kani Başkanın randevu talebi bile askıda kaldı. Bu şehirde çok ciddi oy alan ki Alinur Başkanın memleketinde bu teveccühü gören Bozbey’in bize şu ana kadar sırtını dönmesi, hiç olmadı.

Unutmayın bu memlekette İnegölspor gerçeği asla değişmez. Eğer durumu siyasi anlamda değerlendirip İnegölspor’dan gelen talebi rafa kaldırıyorsanız, dönüş faturası sorun olur. Yok eğer arada size İnegölspor konusunu farklı aktarıyorlarsa o daha ciddi sorun. Bence Bursa bölgesinde mücadele veren her kulübe karınca kararınca destek verip, onların yanlarında olduğunu hissettirmeniz gerek. Aksi halde seçim sloganınız olan Gülümseyin kelimesi size karşı bu şehirde somurtkan yüze dönecektir Mustafa Başkan...