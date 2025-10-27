Buca deplasmanında 2 puan bırakan İnegölspor için Kepez maçının önemi bir kat daha artmıştı doğal olarak. Rakibin ligde bulunduğu konum ve kadro yapısı itibarıyla da bizi rahat bir maçın beklediğini düşünmüştük. Mücadele başlayınca da aldı bizi bir düşünce. Çünkü ortada ne bizim adımıza istek, ne oyun, ne de kazanma azmi vardı.

Hep söylediğimiz bir şey var; bu ligde ekstra işler yaptıysak tek sermayemiz sahaya tüm kadronun karakterini koymasından geçiyor. Bunda en ufak bir sapma olunca da maalesef sahada ipler bizim elimizden çıkıyor. Atlamadan söyleyelim; şu ana kadar oynadığımız takımlar içinde en vasatı Kepez. Nasıl 8 puanları var hayret ama geçmişi iyi futbolcular kadrolarında var. Onu da söyleyelim. Hele stoper Selim ile santrfor Murat Yılmaz’ın o kiloda bu ligde oynamaları enteresan. Tabi bu takıma karşı ilk yarı sahada en ufak bir baskımız olmadı. Takım sanki ruhlar aleminde gezintiye çıkmış gibiydi. Ne orta saha üstünlüğü ne de kanat organizasyon farklılığımız vardı.

İşimiz bugün mucize derken, devre arası geldi ve soyunma odasında ne olduysa oldu. 2.yarı takım özüne döndü. Baskılar yoğun, pres önde basma, Kepez’in başını döndürdü. Sol bek Orhan’ın ısrarlı takibi sonucu aldığı topu Yasin Ozan’ın kafasına indirip alda at dediği pasla da öne geçtik. O andan sonrada maçı hiç bırakmadık. Hüseyin'in Afgan hırslı iştahlı oyunu farkı 3’e çıkartırken, sürprize de izin vermemiş olduk. Tamamen ters karakter ortaya koyduğumuz mücadeleden 3 puanı 3 golle aldık. Hak ettik, istedik, rakipten iyi bir kadromuz var. Zaten onu tartışmak bile yersiz ama bu maçın sırrı bana göre soyunma odasındaki konuşmalar. Yoksa ne oyuncu değişikliği oldu, ne de oyun içinde taktiksel değişiklik oldu. Demek bazen ışınlanma işe yarıyormuş. Bize bu maçta yaradı ve hak edilen bir 3 puan geldi.

Şimdi sırada kupada Sakarya maçı var. Bana göre bay haftasında olduğumuzdan teknik heyet ideal kadro ile çıkıp Sakarya takımına sürpriz yapma yoluna gidebilir. Zira kupada uzun zamandır yokuz ama yine kararı İsmail hoca verecektir. Bay sonrası ise zor maçlar serisi başlıyor. Erbaa deplasman, İskenderun iç saha ve Erzincan deplasman. Bir anlamda yol haritamızı belirleyecek maçlar. Fakat benim tek bir umudum var; biz eğer tüm maçlarda oyunsal anlamda disiplin ve isteğimizi sahaya yansıtırsak inanın her maçtan puan alırız diye düşünüyorum. Aksi halde çok az bir rehavet bizi sıradan bir takım yapıyor. Bu maçta bunu da zaten gördük.