Geride kalan 6 haftada 3 galibiyet 3 mağlubiyet alan inegölspor beraberlik hakkını da Başkent deplasmanında Ankaraspor karşısında kullandı.

Aldığı sonuçlarla ilk 5 dışına hiç çıkmayan Ankaraspor'da eski hocamız Bahattin Güneş'in olması hikayeyi başlangıçta biraz gizemli hale getirmişti. Kısaca hafiften çekincemiz de vardı. Fakat maç başladığında bu düşüncemizin yersiz olduğunu anladık. Zira karşıya karşıya pozisyondan sonuç alamadık, 10 dakika sonra da duran top organizasyonunda top direkten geri geldi. Kaçan 2 net gollük vuruşların ardından Kerem ile kendi kalemize attığımız gol biraz moralleri bozdu. Tabi ardından bor topları da onların direkten döndü. Aslında ilk 20 dakikada biz maçı bitirebilirken 40. dakikada Ankaraspor bunu yapabilirdi. Devre biterken Hüseyin ile attığımız gol ise bu oyun baştan başlayacak güzel bir devre bizi bekliyor dedik. İkinci yarı zaman zaman tempo düşse de iki takım açık bir oyun anlayışı tercih edince güzel bir mücadele seyretmiş olduk. Bizde bu oyunun lehimize dönmesi için farkındalık yapacak oyuncular belli ama başta Taner olmak üzere önemli pozisyonlar harcadık. İnanın bu tarz oyuncular teknik heyetin elinde adeta el bombası gibi, oyundan alamazsın çünkü yeteneğine inanırsın. Tutarsın, ayrı bir dert yaşarsın oyundan çıkarsan. Kalsa yapar mıydı diye hayıflanırsın. Gol umudumuz Yasin Ozan iyi mücadele etti. Asist yaptı, iyi toplar indirdi. Son vuruşu yapamadık. Oyuna sonradan giren Mustafa Mete ile Özcan Aydın oyunun son bölümlerinde geriye yaslanmamıza engel olup takıma ciddi katkı sağladı. Önde oynayınca da Ankaraspor elini kolunu sallayarak üstümüze gelemedi. Parantez açalım hem bizim kaleci Bekir hem de rakip kaleci Mert takımlarını ayakta tutan isimler oldu. 2 kaleciyi de tebrik edelim. Maçın hakemi iyi bir yönetim gösterdi, topu gerektiği kadar oyunda tuttu. Güzel oyunda onunda etkisi büyük oldu. Kısaca belki de kazanacağımız bir maçta 1 puanla ayrıldık ama ne diyelim sonuçta bu ligde puan puandır deyip gözümüzü Beykoz maçına çevirmekten başka çaremiz yok.