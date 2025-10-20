Fuzulinin güzel bir sözü “Konuşsam tesiri yok. Sussam gönlüm razı değil” şeklinde. Buca maçı da tam buna göre. Neresinden bakarsanız, nereden tutarsınız başka bir hikaye ama kesin olan bir şey var; oda kaybedilen 2 puan olduğu.

Kağıt üstünde, masa üstünde, uzay üssünde bile favori olan bizken, nasıl 9 haftadır 1 puanı olan cenderenin içinde nefes almaya çalışan İzmir ekibine hayat verdik. Hatta 3 gol yedik. Gelenin gidenin averaj hesabı yaptığı rakip, ilk hafta deplasmanda Karaman’a 3 gol atarken, aynı tarifeyi haftalar sonra nasıl bize uyguladı? Sebep bizim kaçırdığımız gol pozisyonları mı? Yoksa savunmada yaptığımız evlere şenlik hatalar mı? Futbolun bir takım oyunu olduğunu düşünürsek, bana göre hepsi.

İnce ince yağan ama hiç durmayan yağmurla başlayan maça 2 takımda kontrollü başladı ama istekli olan Bucaspor idi. Biz ise sanki rakibi küçümsemiş gibi tavırlar sergiledik. Eski tempo ve hırsımızdan eser yoktu. Rakip iyi kenetlendi, savunma arkamıza uzun ve etkili toplar attı. Yine yerden iyi ve isabetli verkaçlar yaparak hata yapmamıza neden oldular. Öne geçtikleri golde de 2 stoperimizi dengesiz yakaladılar. Mete’nin yerine oynayan Efekan, partneri Ahmet ile uyumsuz bir görüntü çizdi. Hal böyle olunca da genç ve diri, kaybedecek bir şeyi olmayan Buca’nın baskılı oyunu bize zor anlar yaşattı. 2 usta golle rakibin gardını kırsakta, ofsayt kokan 2 golleri tekrar onları yaşama bağlamış oldu. Üst üstü gollük pozisyonlar kaçırdık. Bir topumuz direkten döndü. Kısaca puan kaybetme adına ne gerekiyorsa yaptık.

Taner gününde değildi, çok kaçırdı. Yasin Ozan çok koştu, mücadele etti. Kerem ve Orhan arkadaşlarından bir adım önde oldular. Fakat sahanın en iyisi Hüseyin Afkan'dı. Bu maç bide şunu bize gösterdi; tüm takım gününde olmazsa işimiz zorlaşıyor. En büyük avantajımız takım olarak bunu geçen haftalarda başardık, bu maçta yapamadık. Maçın çok iyi anında öne geçip galibiyeti aldığımızı sandığımız andan sonra yediğimiz 3.gol için ise söylenecek bir şey yok. Çünkü maçın başından sonuna kadar yaptığımız hataların adeta karnesi niteliğindeydi.

Sonuç olarak bizim adımıza kazanmamız gereken maçı berabere bitirmiş olduk ama lig devam ediyor. Bu maç bana göre bazı şeylere bakış açımızı değiştirmeli. Bizim çok fazla umut ve beklenti içinde olamayacağımızı gösterdi ki en önemlisi bu. Güzel heyecanlı bir maç izledik. 2 takımı tebrik edelim ama en büyük teşekkürü taraftarımıza gönderelim. 200 dolayında seyircimiz, dost Buca tribünleri ile stadı adeta görsel sanata dönüştürdüler. Skor olarak sonuç bizim adımıza yazık olsa da bütün emekler adına oyuncularımızın canları sağ olsun ne yapalım lig devam ediyor. Önümüzdeki maçlara bakacağız…