Irak ve Suriye’de bölücü PKK/YPG terör hedeflerine yönelik icra edilen operasyonlara ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.ANKARA (İGFA) - 1 Ekim'de gerçekleşen terör saldırısı ardından meşru müdafa haklar doğrultusunda Irak ve Suriye'de PKK/YPG terör hedeflerine yönelik TSK ve MİT tarafından kapsamlı operasyonların başlatıldığını duyuran Dışişleri Bakanlığı, bu kapsamda 5 Ekim'de de Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgeleri başta olmak üzere bölücü teörr örgütüne ait çok sayıda hedefin imha edildiğini bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, Irak'ta yapıldığı gibi terör örgütünün Suriye'de geliştirdiği tüm yetenek ve gelir kaynaklarının sistemli şekilde yok edilmeye devam edileceğinin altı çizildi.