Ferdi Zeyrek’in vefatı yüreğimize dokundu. Onu hiç tanımadan içimiz sızladı. Çünkü bazı insanlar vardır, sadece duruşuyla bile güven verir, saygı uyandırır.

Ferdi Zeyrek, bize bir siyasetçiden fazlasını hatırlattı.

İnsan gibi kalabilmenin mümkün olduğunu…

Mevkiler yükselirken, kalbin hâlâ yere yakın kalabileceğini…

Güç sahibi olmanın, kibir sahibi olmak zorunda olmadığını…

Oysa ne çok ihtiyacımız vardı onun gibi adamlara.

Ne çok ihtiyaç vardı böylesine sesini yükseltmeden, yüreğini koyarak konuşanlara.

Bir kavganın değil, bir umudun tarafı olmaya…

Ve şimdi, bu kadar sessizce gitmesi…

Geride onca çığlık bıraktı.

Hiç tanımadan içimize bir şey çöktü.

Bir tanıdığımızı değil, bir güven duygusunu kaybettik sanki.

Benim için hangi partiden olduğunun hiçbir önemi yok. Önemli olan, bu vatana koyduğu emek, sergilediği nezaket ve taşıdığı sorumluluktu.

Ben, onun ardında bıraktığı insanlık izine, bu topraklara kattığı emeğe saygı duyuyorum.

Ferdi Zeyrek, “efendilik” kelimesinin içini dolduran ender insanlardandı.

Toprağın incitmesin Ferdi Zeyrek…

Bu ülkenin dualarında, halkın kalbinde adın hep nezaketle anılacak.

Sen gittin ama biz seni unutmayacağız.

“Bazen bir insan, bir partiden çok daha büyüktür.”

Frauadymn