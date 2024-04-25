Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Mustafa Bozbey’in çalışma arkadaşlarını belirleme noktasında ki hummalı çalışması devam ediyor.

Önceliği genel sekreter yardımcılığı ve daire başkanlıklarına veren Başkan Bozbey, şirketlerin yönetimi noktasında da isim çalışmalarını sürdürüyor. Tüm bu çalışmaların ardından ise ilçe koordinatörlerinin belirlenmesine geçilecek.

Bilindiği üzere Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığına İnegöl’ün de yakından tanıdığı bir isim atandı. İnegöl’de Bahçeşehir Kolejinin kurucu Müdürlüğünü yapan, eğitimci Mehmet Yıldız genel sekreter yardımcısı oldu. Yine Buruluş başta olmak üzere belediye şirketlerine atamalarda yapılmaya başlandı.

Çok kısa sürede tüm taşların yerine oturması bekleniyor. İlçelerde ise heyecanlı bir bekleyiş hakim. Zira Büyükşehir Belediyesi ile köprü olacak koordinatör atamaları da yapılacak. Bu heyecanın en çok yaşandığı ilçelerden biri olan İnegöl’de, Erkan Dönmez’in adı sıkça dillendiriliyor.

Edindiğim kulis bilgilere göre Kurşunlu beldesi eski Belediye Başkanlığı görevini 2 dönem yapan, sonrasında ise İnegöl ve Büyükşehir Belediye meclis üyeliği görevlerinde bulunan Erkan Dönmez için harekete geçiliyor.

Muhalefet Partileri, iş dünyası STK’ları, dernekler, spor kulüpleri ve muhtarlarında aralarında yer aldığı birçok isim İnegöl koordinatörü olarak Erkan Dönmez’i istiyor. Belediyecilik hizmetlerini bilmesi, toplumun her kesimi ile kurduğu yakın bağ ve sevilen bir siyasetçi olması nedeniyle Erkan Dönmez bir adım önde gibi görünüyor. Hatta edindiğim bir bilgiye göre de İnegöllü işadamı Hakan Özdemir’in de yakın zamanda dostane ilişkileri olan Başkan Bozbey ile bir araya gelerek, bu konuda bir talepte bulunacağını da öğrendim.

NEDEN HAKAN ÖZDEMİR?

2019 seçimlerinde ittifak adayı olarak İnegöl’den İYİ Parti’nin Belediye Başkan Adayı gösterilen Özdemir, Bozbey’in ricasını kırmamıştı. O günden bu yana kurulan dostane ilişkiler nedeniyle Hakan Özdemir’in Başkan Mustafa Bozbey’le bir görüşme talebinde bulunacağı ve görüşmede Erkan Dönmez’in İnegöl koordinatörü olması konusunda ricada bulunacağı öğrenildi.

BAŞKA HANGİ İSİMLER KONUŞULUYOR?

Erkan Dönmez’in yanı sıra CHP İnegöl Belediye Başkan Adayı gösterilen Ali Doğan ile yine Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Birol Atay’da yine koordinatör adayları arasında yer alıyor.

Bakalım sonuç ne olacak?