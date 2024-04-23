ULUSAL EGEMENLİK HER DEVLETİN HAKKI

ESARET VE TEHDİT ALTINDA ÖZGÜRLÜK OLMAZ!

Bu gün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı.

Bizler ulus olarak egemenliğimizi kutlarken, egemenlikten uzak, başlarının üzerine bomba yağdıran İsrail Faşizmini ibretle izliyoruz.

Bir zamanlar ülkemizi işgal edip bu topraklarda egemenlik kurmayı hayal eden Emperyalist güçler gibi! Bugün de aynı oyunu İsrail oynamakta.

Bütün amacın İslam devletlerini zayıflatıp, kendi dinlerini empoze etme çabasında olan güçlerin İsrail’i maşa olarak kullanarak soy kırım tutum içindedirler. Hiçbir ayrım yapmadan yaşlı, kadın, çocuk demeden bütün dünyanın gözü önünde katlim yapmaktadırlar!

Bütün dünyanın sessiz kaldığı bu korkunç katliamın ne zaman son bulacağı da meçhul!

Evet, ulusal egemenliğimizin teminatı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 104. Yılını kutlarken, Ulusal Egemenliği tehdit altında olan ve esaret altına alınmaya çalışılan Filistin direnişini bütün kalbimizle destekliyor, İnşallah zalimlerin zulmünün son bulacağı günlerin geleceğine inanıyor ve diliyoruz.

Kurtuluş savaşımızın devam ettiği dönemde Ankara da kurulan ilk Meclisi Mebus an da Türkiye Cumhuriyetin temelleri atılırken, Ulusal Egemenliğin de savaş sonrası kazanılan zafer ile vücut bulmuştu!

Başkumandan Mustafa Kemal Paşa ilk meclis toplantısında verdiği manidar sözü bir milletin yeniden dirilişini anlatmaktaydı Mustafa Kemal Atatürk’ün açıkça ifade ettiği:

“Özgürlük ve Bağımsızlık benim karakterimdir”

Bu söz Türk Milletinin asla esarete boyun eğemeyeceği, bu uğurda canını seve, seve vereceğini açıkça ifade etmektedir.

İşgalin ve esaretin ne kadar elim verici ve onur kırıcı bir şey olduğunu bilen bir milletin evlatları olarak:

“Rabbim hiçbir millete esaret acısı yaşatmasın!”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun! Vatan şairlerimizden Mehmet Akif’in belirttiği gibi: “Rabbim bu millete bir daha istiklal şiiri yazdırmasın!” dileği ile…